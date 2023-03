Selvforsyning eller ej: Kartofler smides ud

Anders Rytoft Tirsdag, 07. marts 2023 - 10:47

En hel masse grønlandske kartofler ender desværre på dumpen. Det fortæller Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq.

- Det er ulogisk, fordi der i nogle bosteder ude på kysten, selv her i Sydgrønland, er mangel på kartofler, selvom der er mange tons kartofler på lageret, siger hun.

Såfremt vores selvforsyningsevne skal fremmes, må den slags forhold ændres, advokerer borgmesteren.

Udsmidning af kartofler skal stoppe

Mariane Paviasen, medlem af Inatsisartut for IA, istemmer.

Hun er ligesom Stine Egede bekendt med, at der i de seneste år er blevet smidt kartofler ud, selvom der ude på kysten er mangel på kartofler i butikkerne, selv i Narsaq, lyder det i et paragraf 37-spørgsmål, som hun har fremsat tordag.

Mariane Pavisaen påpeger, at man kan købe udenlandske kartofler i butikkerne til en lavere pris, end de kartofler, som er dyrket lokalt.

- Dette er ikke på sin plads, der er nemlig oprettet et departement med henblik på mere selvforsyning. Det er nu på tide, at departementet (Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, red.) viser, de laver et arbejde, der er tilpasset nutiden, selv hvis det kun drejer sig om kartofler, skriver IA-politikeren, som mener, at udsmidning af kartofler, som er dyrket lokalt, skal stoppe.

Ikke nyt

Det er mere reglen end undtagelsen, at Neqi kasserer kartofler i tonsvis. Men det kan faktisk ikke være anderledes, sagde Per Jensen, direktør i Neqi A/S, til Sermitsiaq.AG i 2019.

Det skyldtes frostskader på kartoflerne, som blev forårsaget enten på grund af for lang ventetid eller under selve transporten. Men der er selvfølgelig plads til forbedring, anerkendte direktøren i Neqi A/S.

Dengang kritiserede bestyrelsesformanden for SPS samarbejdet med Neqi A/S netop på grund af udfordringen med ventetid for afhentning.

Højde for egne produkter

Det er nu flere år siden.

Stine Egede mener, at det kræver en koordineret løsning og politisk handling, hvis potentialet af grønlandske kartofler skal udnyttes fuldt ud i stedet for at smide dem ud.

- Det er på tide, at de grønlandske butikskæder lærer, at udnytte de grønlandske kartofler i august måned og således udnytter tilgængelige råvarer. Vi må erkende, at der er prisforskel, men vi bør tage højde for, at der er tale om vores egne produkter, siger borgmesteren:

- Hvis kartoffelavlerne kan holde kartoflerne friske frem til foråret, bør forretninger også kunne gøre det, så det er på tide, at Naalakkersuisut kommer med en løsning.

Mariane Paviasen er overbevist om, at det er et spørgsmål om vilje fra myndighedernes side. Hun har blandt andet pålagt Naalakkersuisut at forholde sig til spørgsmålet, om hvorvidt Naalakkersuisut har planer om løbende bedre salg af lokalt producerede varer, som er til at betale for forbrugerne.