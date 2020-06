Neqi: Skrottede kartofler kan ikke undgås

Merete Lindstrøm Torsdag, 04. juni 2020 - 13:11

Det hører mere til reglen end undtagelsen, at Neqi kasserer kartofler i tonsvis, og faktisk kan det ikke være anderledes, siger direktør i Neqi A/S Per Nielsen.

- Der er altid noget, der vil blive kasseret, fordi kvaliteten simpelthen er for dårlig til at blive solgt i butikkerne. Sådan er det bare i denne branche, siger direktøren.

Han mener dog, at der er masser af plads til forbedring.

- En af vores mest produktive avlere får godkendt 100 procent af sine kartofler hvert år, siger direktøren.

En anden af de kartoffelavlere, der leverer til Neqi, har fået kasseret omkring 10 tons kartofler fra sidste års høst, som ifølge ham selv og formanden for De Samvirkende Fåreholderforeninger (SPS), var fine, da de blev hevet op af jorden. Men på grund af ventetid, før kartoflerne kunne hentes, eller på grund af transporten har kartoflerne fået frostskader og kan derfor ikke bruges.

Problemer med afhentning

Bestyrelsesformanden for SPS, Lars Nielsen, er ikke tilfreds med samarbejdet med Neqi.

- Vi har haft problemer med afhentning og opbevaring i flere sæsoner. Problemet er, at der skal slagtes lam på samme tid, som kartoflerne skal hentes, og så er der ikke kapacitet til det, hvilket betyder at kartoflerne ligger længe og bliver dårlige, siger han.

Per Nielsen, påpeger, at det slet ikke bør være et problem, da samarbejdsaftalen mellem SPS og Neqi klart kræver, at kartoflerne skal indhandles inden lammeslagtningen begynder.

- Det er netop for at undgå problemer med afhentning af kartofler, da vi er nødt til at prioritere lammene på grund af fødevarer regler, siger han. Alternativt skal der indgås aftaler omkring afhentning / levering af kartoflerne, siger han.

Lang større potentiale

Direktøren understreger, at den før omtalte avler, der altid leverer i god kvalitet, har nogle metoder, som de andre avlere formentlig vil kunne drage nytte af, så den generelle kvalitet vil kunne stige.

Desuden er denne avler meget påpasselig med at få indhandlet inden slagtning af lam, hvorfor der ikke er udfordringer med ventetid for afhentning, siger han.

-Jeg tror, ligesom SPS selv tidligere har anført, at vi har potentiale til at producere langt flere gode kartofler, end vi gør nu, hvis avlerne lære af hinanden, og vi får hævet kvalitetsniveauet på kartoflerne.

-Samtidig skal vi hos Neqi naturligvis også kontinuerlig sørge for at optimere vores egne processer. Herunder altid sikre den nødvendige arbejdskraft til at indhandle kartoflerne og få dem distribueret ud i butikkerne.