Over 20 tons kartofler blev kasseret sidste år

Slagteriet Neqi i Narsaq kasserede lidt over 20 tons kartofler sidste år.

Det oplyser fabrikschef Ole Vestergaard til Sermitsiaq.AG.

- I forbindelse med indhandling og kvalitetskontrol for 2019 blev cirka ti tons fra en bestemt kartoffelavler ikke godkendt på grund af frostskader. Neqi valgte dog at betale for disse, dels fordi sorteringen var forsinket grundet mandskabsmangel og dels for at holde hånden under avleren, fremgår det af en pressemeddelelse fra KNI.

Blev dårlige før de blev solgt

Ole Vestergaard siger, at der udover de ti tons fra en bestemt avler, som blev smidt ud, også blev kasseret 'et par tons samlet fra andre indhandlere'.

- Og så 7-8 tons som vi ikke har nået at få solgt, før de begyndte at spire og blive dårlige på vores lager, siger fabrikschefen i Neqi A/S.

Han oplyser, at salget af kartoflerne også blev forsinket på grund af mandsskabsmangel i slagteperioden for lam.

Chipsproduktion

KNI har nu indgået aftale med detailhandlen om levering af kartofler fremover.

KNI oplyser, at Neqi A/S hidtil ikke på forhånd kunne garantere mængderne af kartoflerne til butikskæderne (Pilersuisoq, Brugseni og Pisiffik) og at man ligeledes har manglet en tæt koordinering omkring, hvornår de grønlandske kartofler er tilgængelige. Det har betydet at butikkerne har været nødsaget til at indkøbe kartofler fra Danmark.

Men nu er aftalerne med hvor mange mængder kartofler butikkerne skal have og hvornår, på plads, så butikkerne kan skrue ned for behovet for danske kartofler i perioden september- december. Virksomheden forsøger nu at finde en måde, hvorpå man kan mindske spildet af kartofler, der bliver dårlige.

- Der arbejdes videre på at finde en løsning på kartofler med mindre skader for eksempel til chips og på at finde en løsning på at kunne tilbyde grønlandske kartofler i en god kvalitet, som restaurationsbranchen kan bruge i højsæsonen, lyder det fra pressemeddelelsen fra KNI.