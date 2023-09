Se billeder: Peronard modtager filmprisen Innersuaq

Den grønlandske filmpris Innersuaq, og æresprisen for i år er uddelt under et arrangement af Film.GL torsdag den 14. september.

Filmproducer Emile Hertling Peronard har torsdag modtaget Film.GL’s årlige filmpris, Innersuaq under et arrangement.

Prisen uddeles til en filmskaber der gennem sit arbejde promoverer Grønland det seneste år.

Emile Hertling Peronard har en del filmværk om og i Grønland bag sig.

- Emile Hertling Peronards arbejde med og for grønlandsk film har udmærket sig ved, at han i Polarama Greenland og med Anorak Film har været med til at kæmpe for grønlandske stemmer i internationale samproduktioner på allerhøjeste plan, lyder det blandt andet fra Film.gl om prisuddelingen.

Filmproduceren har været med til indspilninger af en Oscarnomineret kortfilm, Ivalu, der dog vendte hjem uden statuetten tidligere i år.

- Senest i film som Twice Colonized og Ivalu har Emile været med til at sørge for, at grønlandske stemmer bliver hørt, samt at vigtige emner, som berører alle i Grønland, bliver fortalt med respekt, lyder det.

Det er 10. gang, at Film.GL’s nationale filmpris uddeles.

Veteran modtager ærespris

I år har Film.GL valgt at uddele endnu en ærespris. Uddeling af æresprisen er sket en gang tidligere, hvor prisen gik til Alanis Obomsawin, der er filmproducer fra Canada. Æresprisen gik til hende i 2018.

I år har Peter Jensen modtaget Honorary Innersuaq 2023 under Film.GL’s arrangement. Han har igennem årtier beskæftiget sig med produktion af og om film i Grønland.

Han ejer virksomheden Inuk Media, og har blandt andet været med til at producere ”Selvstændighedens vej” sammen med en dansk filmproducer.

Peter Jensen har sammen med sin kone Liv Aurora Jensen også modtaget Naalakkersuisuts kulturpris på nationaldagen i år.