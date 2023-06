Liv Aurora modtager Naalakkersuisuts kulturpris sammen med Peter Jensen

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. juni 2023 - 13:52

Kulturprisen er i år gået til ægteparret designer Liv Aurora Jensen og filmproducent Peter Jensen.

Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede stod for overrækkelsen af priserne i Katuaq i Nuuk, oplyser Selvstyret.

Liv Aurora Jensen står bag virksomheden Inuk Design, og naalakkersuisoq lagde vægt på, at hun har mere end 30 års erfaring indenfor iværksætteri, samarbejde med andre forskellige aktører og private og offentlige institutioner, grafisk arbejde til tv og tryk, tekstilprint design og formgivning.

Fremhævede fokus på eksport

- Og hendes mål har altid været at gengive idéer så enkle og æstetiske som muligt. Og hendes firmas filosofi er at producere miljøvenlige produkter, som er produceret i gode humanitære omgivelser og har arbejdsgivere, der overholder menneskerettigheder, udtaler det blandt andet fra Aqqaluaq B. Egede, naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke.

Han fremhævede også designerens fokus på at etablere eksport fra Grønland.

Om Peter Jensen fremhævede Aqqaluaq B. Egede blandt andet, at han er en autodidakt filmpersonlighed, som har været selvstændig erhvervsdrivende i mange år.

- Han er pioner og grand old man indenfor filmverdenen i Grønland med en del produktioner bag sig og har gennem tiden udklækket nye filmfolk. Det meste af hans liv har drejet sig om medierne, i særdeleshed på film og tv-området, sagde Aqqaluaq B. Egede.

Takkede sin mand for støtten

Det var en tydelig rørt Liv Aurora Jensen, der takkede Naalakkersuisut fra prisen. Hun fortalte, hvordan hun har været gennem en forvandling, siden hun kom tilbage til Grønland i 1987:

- Gennem denne rejse begyndte jeg at tegne male og være kreativ. Jeg sugede til mig af den grønlandske kultur på alle måder, og det gav i sidste ende udtryk i forskellige kreative ting, som blev mit sprog, sagde Liv Aurora Jensen, der også kom med et dybfølt tak til sin mand:

- Mødet med min mand blev starten på en ny epoke i mit liv, fordi du så mig som et kreativt menneske og gav mig frihed til at udfolde mig kreativt betingelsesløst. Uden din urokkelige tro, kærlighed og støtte ville jeg ikke stå her i dag, og Inuk Design ville ikke have været til.

Med kulturprisen følger 50.000 kr. Prisen uddeles til en eller flere personer eller organisationer, der har ydet en ekstraordinær indsats i kulturlivet.