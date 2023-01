Se billeder: Akamalik med hul i skroget

Merete Lindstrøm Mandag, 09. januar 2023 - 11:45

Søfartsstyrelsen skal mandag syne de to trawlere, der har været involveret i en kollision i weekenden. Det fortæller Synschef i Søfartsstyrelsen, Martin John, til Sermitsiaq.AG.

- Søfartsstyrelsen har i første omgang tilbageholdt begge skibe, for at sikre os at de ikke sejler videre, før skaderne er udredt, så der ikke sker mere skade eller miljømæssig påvirkning.

Det er fortsat ikke kortlagt, hvad der forårsagede sammenstødet mellem de to trawlere lørdag syd for Maniitsoq.

Afventer havarikommissionens undersøgelser

Hændelsen undersøges nu af den Maritime Havarikommission, som er en selvstændig enhed, hvorefter Søfartsstyrelsen vil lave en samlet vurdering om, hvorvidt der regler, der er blevet overtrådt og i så fald om det skal føre til politianmeldelse og straf.

- Først skal det undersøges, hvad trawlerne har været beskæftiget med, da det skete, hvem der havde vigepligten ifølge de internationale søfartsregler, om der er holdt ordentligt udkig og om de har haft tekniske problemer, der har udfordret deres mulighed for at manøvrere, fortæller Martin John.

En del af efterforskningen omfatter informationer fra AIS (Automatic Identification System), som viser hvor skibene befinder sig på et givent tidspunkt. Ud fra oplysninger på Marinetraffic, kan man se, at der har været flere trawlere end de to i sammenstødet, som har fisket i samme område, da uheldet skete.

Udfra billeder af de to skibe fremgår det, at Polar Nataarnaq har skader på fronten, mens Akamalik har fået skader på siden. Billeder på Facebook viser, at minimum én kahyt er blevet total smadret og et toilet er revet ud af gulvet på Akamalik.

Skal vurdere om de kan sejle videre

Formand for bestyrelsen i Polar Seafood, Henrik Leth, kan ikke sige mere om hændelsen endnu.

- Jeg kan ikke udtale mig før søfartsstyrelsen og havarikommissionen har undersøgt sagen og så må vi se, hvad de siger. Foreløbigt er vi glade for, at ingen er kommet til skade.

I første omgang skal det vurderes, om trawlerne kan sejle videre med de skader, de har pådraget sig frem til næste planlagte værftsbesøg eller, om de skal sejles direkte på værft fra Nuuk, hvor de ligger.

- I så fald skal vi have vores trawler ud af drift i op mod en måned, fordi den skal sejles til Island eller Danmark på værft, oplyser bestyrelsesformanden.

Hos Royal Greenland afventer man undersøgelserne fra havarikommissionen, før man vil udtale sig mere om sagen.