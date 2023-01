To hjemmehørende trawlere er kollideret lørdag

Merete Lindstrøm Lørdag, 07. januar 2023 - 20:27

Royal Greenlands trawler Akamalik og Polar Seafoods Polar Nataarnaq er lørdag aften kollideret lidt syd for Maniitsoq.

Det bekræfter koncern kommunikationschef hos Royal Greenland, Masaana Egede, overfor Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at der, så vidt de er orienteret, ikke er nogen besætningsmedlemmer, der er kommet til skade under sammenstødet, men at begge trawlere er blevet beskadiget.

De to trawlere er nu på vej til Nuuk for at blive besigtiget i morgen og uheldet er meldt til forsikringen, fortæller Masaana Egede.

Politi og Arktisk Kommando ikke involveret

Bestyrelsesformand for, Polar Seafood Henrik Leth, bekræfter, at der ikke er sket personskade.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med både politi og Arktisk Kommandos vagtcentraler. De er ikke orienteret om episoden endnu.

På hjemmesiden marinetraffic.com kunne man omkring klokken 19 se en del fartøjer tæt sammen i området.