Royal Greenland skal have endnu en ny rejetrawler

Merete Lindstrøm Søndag, 04. december 2022 - 11:44

Royal Greenland fortsætter med at udskifte trawlerflåden med kontrakt på en femte ny trawler. Det nye fartøj skal erstatte Akamalik og får samme navn som sin forgænger. Den skal ligeledes som forgængeren fange rejer.

Den nye trawler bliver 82,3 meter lang, får en lastekapacitet på 2950 m3, en sejlhastighed 15 knob og får plads til en besætning på 30 personer. Den ventes færdigt og klar til ibrugtagelse i 2025.

Målet med at udskifte de ældre fartøjer er at øge produktionsevnen og fleksibiliteten i flåden samt at mindske klimabelastningen og skabe bedre forhold for besætningen på trawlerne. Det fortæller Lars Nielsen, der er produktionsdirektør i Royal Greenland.

- Det er med glæde, at vi kan fortælle, at vi har bestilt endnu en trawler. Med den i flåden bliver vores fiskeri endnu mere effektivt, ligesom den vil have en bedre brændstoføkonomi og bedre faciliteter for vores besætninger, siger han.

Endnu en bestilling fra spansk værft

Det er det nordspanske værft Astilleos De Murueta, der skal bygge den nye trawler. Det er samme værft, der har bygget de fire foregående trawlere. Det er der flere grunde til, forklarer Lars Nielsen.

- Vi har været meget tilfredse med de fire trawlere Sisimiut, Avataq, Nataarnaq og Tuugaalik, og derfor fortsætter vi samarbejdet med Astilleros De Murueta. Desuden kan vi på den måde genbruge design og produktions-setup fra de foregående skibe, hvilket er med til at holde prisen nede, siger han.

Den nuværende trawler Akamalik har været i drift siden 2001, og Royal Greenland forventer at få en fornuftig pris for skibet som stadig er funktionsdygtigt,

Royal Greenland har siden 2019 løbende udskiftet trawleflåden til nye og mere moderne skibe.