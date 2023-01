Efter trawler-kollision: Politiet afhører kaptajn og styrmand

Anders Rytoft Søndag, 08. januar 2023 - 10:04

Den første af de to trawlere, som lørdag aften kolliderede syd for Maniitsoq, har i morges ved 7-tiden lagt til kaj i Nuuk. Det drejer sig om Royal Greenlands trawler Akamalik.

Polar Seafoods trawler Polar Nataarnaq ankom til havnen omkring klokken 9.30.

Det oplyser Jens Rønberg, vagtchef hos Grønlands Politi.

Han fortæller, at politiet har været nede for at afhøre Akamaliks kaptajn og styrmand.

- Vi er i gang med at foretage afhøringer og undersøgelser af skaderne på skibet.

Søfartsstyrelsen skal se på sagen

Hvad der har forårsaget kollisionen ønsker Grønlands Politi ikke at begynde at spekulere i, før de har talt med begge parter.

Sagen vil senere blive givet videre til Søfartsstyrelsen. Her vil lignende, men også andre undersøgelser, som ligger inden for deres regi, blive undersøgt. Altså om alle søfartsregler er blevet overholdt, og om skaderne på trawlerne stemmer overens med de forklaringer, som søfolkene giver.

Grønlands Politi slår endnu engang fast, at politiet ikke er blevet orienteret om, at der skulle være sket nogen personskade.

Jens Rønberg har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at give en klar beskrivelse af skadernes omfang, men en ting er sikker: Begge trawlere har været i stand til at sejle hele turen fra området syd for Maniitsoq til Nuuk.