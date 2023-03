Efter samråd: Doris håber på løsning for KNR

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 09. marts 2023 - 17:47

Public service stationen KNR’s situation og udfordringer er kommet på det landspolitiske bord.

Udvalget for kultur, uddannelse, forskning og kirke har tirsdag i denne uge siddet i samråd med naalakkersuisoq Peter P. Olsen for at høre om, hvad Naalakkersuisut vil gøre for at sikre, at der handles på de udfordringer KNR oplever.

Det oplyser udvalgsformand Doris J. Jensen (S) i en pressemeddelelse.

- Det er alvorlige problemer, som er blevet italesat af både KNR’s afgående direktør samt Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP. KNR bør styrkes, da det er en af landets bærende kulturinstitutioner. Der bør handles på de udfordringer KNR oplever, udtaler et enigt udvalg.

Længerevarende personalekrise

KNR har siden sidste år skåret en del på deres nyheder i radioavisen, Qanorooq og deres hjemmeside knr.gl. Mediet har igennem en længere periode manglet en del personale, og kan derfor ikke oppebære de normale nyhedsudsendelser.

Et enigt udvalg for kultur opfordrer Naalakkersuisut til at nedsætte en arbejdsgruppe, som Naalakkersuisoq for kultur, Peter P. Olsen har omtalt i 2022.

Samtidig påpeger udvalget, at en medieredegørelse kan være med til at pege på udfordringer og finde løsninger.