Forbund melder ud: Bekymrende KNR-situation

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 26. april 2022 - 11:02

Public service mediet KNR har måttet skære ned på udkommet af nyheder, fordi omkring 20 procent af stillingerne i KNR Nyheder er ubesatte.

Ifølge nyhedschef Alice Sørensen har mediet rekrutteringsvanskeligheder, fordi journalisterne lokkes over i stillinger i eksempelvis Selvstyret til højere lønninger.

Dansk Journalistforbund, der organiserer journalister i Grønland, kalder situationen bekymrende:

- Det er bekymrende, at Grønlands public service-medie, som har en vigtig demokratisk rolle i samfundet med at oplyse, engagere og facilitere debat, ikke kan levere det ønskede indhold til befolkningen, skriver formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, og lokalformand Nina-Vivi Møller-Andersen i en fælles udtalelse.

Tillæg fastfrosset

I forbundet giver man nyhedschefen ret i, at det er vanskeligt for KNR at tiltrække og fastholde medarbejdere på grund af det offentlige overenskomstsystem:

- Et eksempel på det, er den fastlåste situation, som er opstået som resultat af, at KNR-ledelsen valgte at bruge noget af ekstrabevillingen fra landskassen på at tildele medarbejderne et ekstra tillæg. Beløbet er nu tilbageholdt, mens Selvstyret træffer en afgørelse om det videre forløb, står der i udtalelsen.

Journalistforbundet opfordrer til, at der inden for det eksisterende overenskomstsystem skabes mulighed for, "at lønmodtagere og arbejdsgivere sammen kan skabe løsninger på rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne lokalt."

Koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit har meldt ud, at problemet kan løses ved, at journalistuddannelsen styrkes.

Mediechef advarer

Hos Mediehuset Sermitsiaq.AG er direktør Christian Schultz-Lorentzen enig i, at uddannelsen skal styrkes, men han er ikke meget for udsigten til et lønpres fra det offentligt finansierede KNR:

- Det giver ingen mening, hvis KNR med højere lønninger skulle blive lønførende på journalistområdet. KNR er en offentlig virksomhed. Der er også et hensyn til de private medieaktører, som de frie medier, der selv må tjene sine penge og ikke har råd til en lønspiral, har direktøren udtalt.