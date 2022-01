Samarbejdspartiets økonomi sejler

Thomas Munk Veirum Mandag, 24. januar 2022 - 11:53

Samarbejdspartiets regnskab for 2020 er nu blevet lagt op på Inatsisartuts hjemmeside. I modsætning til de andre partier har Samarbejdspartiets regnskab ikke nogen påtegning fra en revisor.

LÆS OGSÅ: Samarbejdspartiet: Manglende bilag og ikke partirelateret forbrug

Regnskabet viser et underskud på 148.258 kroner, og underskuddet betyder, at den negative egenkapital i partiet vokser til 268.756 kroner. Ingen andre partier har negativ egenkapital i deres regnskaber for 2020.

Samarbejdspartiet har haft indtægter i 2020 på 1.162.250 kroner, hvoraf 7.250 kroner er kommet i form af kontingenter, og resten er tilskud fra Inatsisartut. Udgifterne lander på i alt 1.304.826,40 kroner.

Forsinket regnskab

Regnskabet skulle have været indleveret 30. juni sidste år, men det har været forsinket. Partiet har tidligere oplyst, at forsinkelsen skyldes en igangværende politiefterforskning, efter at flere tidligere medlemmer har meldt formand Tilie Martinussen til politiet.

Politianmeldelsen går på, at der er anvendt penge fra partikassen til privat forbrug.

LÆS OGSÅ: Parti: Efterforskning forsinker regnskab

Selvom der nu er offentliggjort et regnskab, har partiet stadigvæk et udestående med Inatsisartut.

Krav om revideret regnskab

Der er nemlig krav om, at der skal afleveres et revideret regnskab, når det drejer sig om det økonomiske tilskud fra Inatsisartut. Det oplyser seniorrådgiver i Bureau for Inatsisartut Kent Fridberg:

- Det er korrekt, at Samarbejdspartiets regnskab ikke er revideret, og at Formandskabet således fortsat mangler at modtage regnskab for 2020 fra Samarbejdspartiet i henhold til § 9, stk. 2, i Landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde, oplyser Kent Fridberg i et skriftligt svar og fortsætter:

- Det er ikke et krav i henhold til Inatsisartutloven om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, at regnskabet skal være revideret. Dette er derimod et krav i henhold til Landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

I loven om økonomisk tilskud til partierne står der, at hvis revideret regnskab ikke indsendes, kan Naalakkersuisut bestemme, at det udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Samarbejdspartiet til regnskabet.