Royal Greenland melder sig i kampen om nye torskekvoter i Østgrønland

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. marts 2023 - 11:55

Senest 1. marts skulle de to nye selskaber Tuukkaq Trawl og Norsaq APS indlevere oplysninger til Naalakkersuisut med en plan for indkøb af fartøj og bæredygtig økonomisk budget for det første års fiskeri samt et projektforslag til udvikling af nye indhandlingsmuligheder i Øst- eller Sydgrønland.

Formålet er, at et af de to nyoprettede selskaber får fingre i en torskekvote på 7.715 tons samt en kvote på rødfisk på 400 tons ved Østkysten. Tilsammen udgør kvoterne en værdi på omkring 200 millioner kroner med de nuværende priser.

De to nye selskaber er kommet på banen efter at Naalakkersuisut har besluttet at hæve den samlede torskekvote i Østgrønland i 2023 og lade de to nye aktører byde ind, efter at selskaberne har ansøgt om kvoter i området sidste år.

Beskæmmende

Men fremgangsmåden undrer i branchen og hos blandt andre Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen. Han har allerede stillet flere kritiske spørgsmål til Naalakkersuisut om sagen, og der er flere på vej, bedyrer han overfor Sermitsiaq.AG

Han mener, at metoden strider mod lovgivningen og har påpeget, at kvoterne, fordi de overskrider den biologiske rådgivning, ikke er bæredygtige.

- Al snak om nye aktører er faktisk ret beskæmmende, mener han.

Ifølge lovgivningen kan Naalakkersuisut tilbyde nye aktører kvoter og i et §37 svar lyder det, at ved "nye aktører" menes der ” en person eller et selskab, der ikke har haft tilsvarende licens til det ansøgte fiskeri i det forudgående kvoteår”

Men det svar giver Jens-Frederik Nielsen ikke meget for.

Royal Greenland på banen i februar

Fra oprettelsen at Tuukkaq Trawl i november til nu har Carl Christensen ejet 70 procent af aktierne, mens hans forretningspartner Robert Møller har ejet 30 procent i selskabet, der har en aktiekapital på 400.000 kroner.

Carl Christensen er også i ejerkredsen hos Niisa Trawl og Sikuaq Trawl mens Robert Møller er manden bag det tidligere Kitaa Seafood ApS.

Fra13. februar har begge ejere solgt en del af deres ejerandele i Tuukkak Trawl til Royal Greenland, som nu ejer et sted mellem 33,33 og 49,99 procent af virksomheden ifølge erhvervsregistret.

Ikke ny aktør

At Royal Greenland har købt sig ind i det ene af de to selskaber hjælper ikke på Jens-Frederik Nielsens entusiasme.

- Jeg kommer til at spørge naalakkersuisut, om de mener, at Royal Greenland er en ny aktør på Østkysten og om det overhovedet er lovligt det man gør her. I så fald ved jeg ikke, hvordan man skal tolke loven.

Royal Greenland har i forvejen en torskekvote på østkysten på godt 4000 tons. Mens Arctic Prime Fisheries har den største kvote på 8.481 tons, hvilket dog er en nedgang på 2.000 tomns fra sidste års 10.481.

- Jeg kan ikke se formålet med at invitere nye aktører ind i fiskeriet, hvis Royal Greneland også er med. De har jo kvote der i forvejen, siger Jens-Frederik Nielsen.