Naalakkersuisut sætter 7000 tons torsk på højkant

Merete Lindstrøm Fredag, 13. januar 2023 - 11:45

Kim Høegh-Dam og Carl Christensen er blandt ejerne i to nye fiskerivirksomheder, som skal fremlægge projektideer for naalakkersuisut senest 31. marts for at få tildelt 7515 tons torsk og 406 tons rødfisk i Østgrønland.

De to nye virksomheder er begge oprettet i november under navnene Norsaq APS og Tuukkaq Trawl.

Bag selskabet Norsaq ApS er en bred ejerkreds med blandt andre Kim Høegh-Dam som blandt andet er gået konkurs med Iluliaq Seafood. Han er tidligere direktør i Arctic Prime Fisheries og Arctic Prime Costal ApS.

LÆS OGSÅ: Iluliaq Seafood under tvangsopløsning - Høegh-Dam er ude

Det er Jens Peter Frederik Marthin Larsen, der også står bag Maniitsoq Seafood og Siverth Kristoffer Karl Andries Knudsen, der har de største ejerandele i det nye selskab.

Skal præsentere information og projekt

Bag Tuukkaq Trawl A/S er ejerne Carl Steffen Christensen og Robert Møller. Først nævnte er også ejer af Niisa Trawl og Sikuaq Trawl mens Robert Møller er manden bag det tidligere Kitaa Seafood ApS.

Ud over et forslag til udvikling af nye eller eksisterende indhandlingsmuligheder i Øst -eller Sydgrønland, så skal virksomhederne leve op til lovgivningen om kvoter og ejerskab af fartøjer.

De skal præsentere information om ejerforhold, adgang til fartøj, fiskeriplaner og budget for et bæredygtigt fiskeri mindst et år for at blive tildelt den store torskekvote samt en andel rødfisk i Østgrønland