Iluliaq Seafood under tvangsopløsning - Høegh-Dam er ude

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. juni 2021 - 07:45

Fiskeriselskabet Iluliaq Seafood er blevet begæret tvangsopløst. Det fremgår af selskabsregistret cvr.dk.

Her kan man se, at selskabet har ændret status per 18. juni, og at det nu er registreret som værende under tvangsopløsning.

Årsagen til tvangsopløsningen fremgår ikke.

Ifølge registret er Kim Høegh-Dam trådt tilbage som bestyrelsesformand 20. maj. Den 18. juni er direktør og medlem af bestyrelsen Jeffri Jogvansson Johannesen samt bestyrelsesmedlem Bertel Kristensen også trådt tilbage.

Det samme gælder selskabets revisionsselskab.

Høegh-Dam ude af selskabet

Kim Høegh-Dam er stadig registreret som ejer af hovedparten af selskabet, som de senere år har været en del i vælten. Til Sermitsiaq.AG oplyser Kim Høegh-Dam, at han har afhændet sin del af selskabet tidligere i år, og at han derfor ikke kan fortælle nærmere om, hvorfor det er under opløsning. Han arbejder i dag styrmand hos Royal Arctic Line.

Tilbage i januar kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at Iluliaq Seafood allerede sidste år blev truet med tvangsopløsning af Ervervsstyrelsen. Årsagen var dengang manglende aflevering af regnskab for 2019.

Da regnskabet blev afleveret, udviste selskabet en negativ egenkapital på knap 14 millioner kroner, og der blev udtrykt usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.