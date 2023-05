RG starter torskesæson en måned før tid

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 03. maj 2023 - 12:47

Royal Greenlands brøndbåd, Tuneq, har torsdag den 27. april, hentet de første mængder torsk, som skal i bure ved Maniitsoq før de fortsætter i produktionen i torskefabrikken.

Sermitsiaq.AG besøgte brøndbåden lige efter den første indhandling, hvor omkring 40 tons levende torsk var halet ind.

- Skibets størrelse betyder, at vi kan tage op til 180 tons torsk, før vi skal sejle tilbage til Maniitsoq og sætte fiskene i bure. Den større indhandlingskapacitet betyder, at fabrikken kan have fisk at producere uden stop under hele sæsonen, oplyser skipper på brøndbåden Tuneq, der indhandler levende torsk, Jonhard Haraldsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: RG har indsat ekstra indhandlingsskib

Indhandling af levende torsk bruges for at sikre, at torsken, som Royal Greenland producerer har en god kvalitet, oplyser driftschef for torsk i Royal Greenland, Sten Sørensen på virksomhedens hjemmeside.

Flere fiskere melder om torsk

Konceptet med levende torsk i bure ved Maniitsoq har tidligere været i modvind, fordi fiskerne mener de kan have dødelige konsekvenser for torskene, hvis de skal vente for længe på indhandlingsbåden fra Royal Greenland.

LÆS OGSÅ: Fisker og politiker: Det er katastrofalt

Men i år oplever Royal Greenland en større tilslutning fra fiskere. Royal Greenland forsøger at imødekomme den store tilslutning med det nye brøndskib som kan tage dobbelt så store mængder torsk som den første brøndbåd 'Maniitsoq'.

Der er på nuværende tidspunkt forventninger fra fiskerne om at indhandle 500 tons torsk i burene i Vestgrønland. Driftschefen oplyser, at det er en rekordhøj mængde i slutningen af april, og at det viser, at der er stor interesse for konceptet fra fiskernes side:

- Vi har år efter år oplevet en stigende opbakning fra fiskerne til Nutaaq (indhandling af levende torsk), og i år er ingen undtagelse. Det vidner de 500 tons indmeldte torsk om, og vi glæder os til en ny sæson, siger Sten Sørensen.

Kortere ventetid

Skipper på Tuneq oplyser, at brøndbåden henter torsk i områder, som de lokale befinder sig i. Fiskerne holder torskene i bure i omkring 10-14 dage, før de indhandles til Tuneq. Under indhandling bliver fiskene suget op gennem en stor slange og kommer i en af de otte store kar, som befinder sig i brøndbåden.

- Med denne brøndbåd sparer vi mere tid og brændstof, samtidig med fiskerne har kortere ventetid til indhandling, da vi kan hente mere torsk per sejlads. Vi forventer at fortsætte frem til november, hvor sæsonen slutter, siger Jonhard Haraldsen.