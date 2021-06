RG har indsat ekstra indhandlingsskib

Merete Lindstrøm Fredag, 18. juni 2021 - 17:02

Royal Greenland er den senere tid blevet mødt med hård kritik fra flere sider efter en video af døde torsk har floreret på de sociale medier.

Fiskere mener, det skyldes for langsom indhandling, men Royal Greenland har igangsat undersøgelser for at finde ud af, hvorfor der er ekstra mange torsk der er døde i nogle områder den senere tid. De peger blandt andet på, at det kan skyldes for meget ferskvand i områderne.

Royal Greenland har i nogen tid haft planer om at indsætte et ekstra skib til at indhandle levende torsk, og torsdag stævnede to af selskabets fartøjer fra land i Nuuk.

-I de senere år har vi set en stigning i antallet af fiskere, der benytter sig af netbure til at fiske torsk, og vi er klar over, at det har skabt længere ventetider for fiskerne. Derfor har det været nødvendigt for os at indsætte trawleren M/tr Sisimut ind til at afhjælpe vores brøndbåd Maniitsoq med at tømme netburene hurtigere, forklarer Kommunikationschef hos Royal Greenland Masaana Egede, til Sermitsiaq.AG.

Alle restriktioner overholdes

M/tr Sisimut og Maniitsoq sejlede torsdag fra Nuuk til Kapisillit for at hjælpe med at tømme netbure. Det er ifølge kommunikationschefen sket med fuld respekt for de pågældende coronarestriktioner.

- Vores bemandingsafdeling har hele tiden haft et godt samarbejde med Coronasekreteriatet for at sikre en fortsat produktion, og for at vi overholder de gældende restriktioner. Der er for eksempel ingen fra trawleren der går i land eller kommer i kontakt med folk i Kapisillit, siger han.

Efter tømning af burene i Nuuk-fjorden sejler brøndbåden ”Maniitsoq” og trawleren "Sisimiut mod Qeqertarsuatsiaat, Kangerluarsussuaq og Færingehavn.

Selvom bølgerne er gået højt omkring Royal Greenlands fiskeri i netbure, så er dialogen ifølge Royal Greenland fortsat god med fiskerne.

- Vi har en meget tæt kontakt mellem vores fabrik i Maniitsoq og fiskerne. Det er i den dialog vi skaber værdi sammen, og der hvor vi finder løsningerne, siger Masaana Egede.