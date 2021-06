Fisker og politiker: Det er katastrofalt

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 11. juni 2021 - 08:41

Der er i alt 200 bundgarnfiskere med levende torsk i bure langs vestkysten, som Royal Greenland’s skib indhandler. Og det går rigtig godt ifølge den selvstyreejede virksomhed, som denne uge har udsendt en nyhed om, at bundgarnfiskeri med levende torsk i bure er en succes, og at interessen for fiskeriet er steget markant.

Men den betragtning er fisker og inatsisartutmedlem for Siumut, Aslak Jensen, meget uenig i.

- Royal Greenland vil øge antallet af bundgarnsfiskere med tredive mere, selvom de fortsat kun har et enkelt indhandlingsskib. Der er ti fiskere, som den seneste tid har mistet deres fangster. Det svarer til omkring 300 tons torsk, der er gået til spilde. På den baggrund har jeg meget svært ved at se, at det er bæredygtigt at udvide projektet, siger Aslak Jensen til Sermitsiaq.AG.

Begrænset kvoter

Kvoten for kystnært torskefiskeri er i år på 21.000 tons. Da kvoten er begrænset, så er fiskerne meget afhængige af at indhandle deres fangst. Hvis der skal være bærdygtigt fiskeri i landet, så bør alle fiskere, som fisker med bundgarn med levende torsk i bure kunne fiske trygt, understreger Aslak Jensen.

- Hvis vi vil skal fiske bærdygtigt, så skal vi ikke fiske, hvis vi ikke er sikre på, at fangsten kan blive indhandlet. Så længe Royal Greenland kun indhandler med et skib, så er det ikke betryggende, fortsætter han.

Siumut og Demokraterne har henvendt sig til Naalakkersuisoq for fiskeri for at gøre opmærksom på problemet. Aslak Jensen understreger også, at Naalakkersuisut har en koalitionsaftale, hvor der står, at landets fiskeri skal være bærdygtigt.