Retten i Grønland ramt af valgudskrivelse

Walter Turnowsky Onsdag, 08. maj 2019 - 14:06

Antallet af dommere ved Retten i Grønland skal fordobles fra én til to. Det er del af et lovforslag, som nu er sat på pause.

Forslaget åbner samtidigt for muligheden for at bruge lydoptagelser i retten i stedet for i stedet for skriftlige referater skal gøre sagsgangen hurtigere og mere præcis.

LÆS OGSÅ: Første skridt mod styrket domstol

Men nu er forslaget et af de 30 lovforslag fra regeringen, der ikke bliver behandlet, efter at Lars Løkke Rasmussen (V) i går udskrev folketingsvalg.

Lovforslaget omhandler også regler for kropsvisitation.

LÆS OGSÅ: Ny retspraksis: Lydoptagelser kan erstatte referater på skrift

Inatsisartut har allerede anbefalet forslaget, så derfor ville det normalt være gået igennem Folketinget uden de store sværdslag.

Nu skal en ny regering genfremsætte forslaget efter valget for at Folketinget kan behandle det.