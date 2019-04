Ny retspraksis: Lydoptagelser kan erstatte referater på skrift

Walter Turnowsky Torsdag, 25. april 2019 - 10:45

Når et vidne eller en tiltalt i dag skal afgive forklaring i retten, så skal der skrives et referat af forklaringen. Det er en til tider tidskrævende proces, der derudover indebærer en risiko for at det hele ikke kommer med eller der ligefrem opstår misforståelser.

Med en ny lov skal det blive muligt at erstatte de skriftlige referater med en lydoptagelse af det, der er blevet sagt. Inatsisartut har allerede erklæret sin støtte til lovforslaget om nu skal behandles i folketinget. Og folketingspolitikerne kan læne sig op ad, at der er bred opbakning til forslaget blandt de berørte parter.

- Muligheden for at erstatte den skriftlige gengivelse af forklaringer med lydoptagelser kan føre til produktivitetsforbedringer og dermed kortere sagsbehandlingstider ved retterne i første instans, skriver Grønlands Domstole i deres høringssvar.

Bred enighed

De autoriserede forsvarere er ligeledes positive overfor forslaget, som de mener vil medføre en større ensartethed.

- Forsvarere oplever jævnligt dommeres forskellige måde og detaljeringsgrad med hensyn til at skriver forklaringer ned, og ikke mindst de problemer, der opstår ved, at en forklaring ikke altid gengives korrekt, skriver Forsvarerforeningen Illersuisut i sit høringssvar. Foreningen mener derfor, at forslaget vil styrke retssikkerheden.

Landsforsvarer Finn Meinel og politimester Bjørn Tegner Bay bakker ligeledes op om forslaget.