Rente-forslag mødte også kritik internt i Selvstyret

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. august 2022 - 11:53

Onsdag eftermiddag meddelte naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), at en række lovforslag droppes, da der ikke er politisk opbakning til at gennemføre dem.

Lovforslagene handlede om at ændre bilafgifterne, så der blandt andet kommer afgift på de omdiskuterede plugin-hybridbiler, samt at afskaffe retten til at trække renteudgifter fra i skat og i stedet indføre et såkaldt rentetilskud.

Forslagene skulle ifølge Naaja H. Nathanielsen have finansieret en stigning i beskæftigelsesfradraget - altså en skatterabat over en bred kam til borgere i arbejde.

Begge lovforslag har mødt massiv modstand i høringsfasen. En aktindsigt i høringssvarene til forslaget om at afskaffe retten til renteudgifter og i stedet indføre et rentetilskud viser således, at også et departement i Selvstyret var særdeles kritisk overfor forslaget.

Ligesom en række andre høringsparter vurderer Departementet for Boliger og Infrastruktur, at forslaget ville føre til øget administration:

- Mangelfulde argumenter

- Departementet konstaterer, at forslaget om at udskifte rentefradrag med rentetilskud indebærer øget administration i forhold til den nuværende ordning. Departementet har en bekymring for, om ordningen er gennemskuelig for den almindelige borger, skriver departementet og fortsætter:

- Argumenterne forekommer mangelfulde for, at udbyttet ved at indføre en ordning med rentetilskud står mål med den ekstra administration, sammenlignet med en ændring af rentefradraget med de samme elementer.

Udover kritik af den forventede øgede administration sår departementet også tvivl om en række af forslagets formål, såsom at forslaget vil få borgerne til at spare mere op samt give øget tilskyndelse til at købe egen bolig.

Vurderingen fra departementet vedrørende øget administration deles af de to store revisionsselskaber her i landet - Deloitte og Grønlands Revision.

Revisorer stærkt kritiske

Revisionsfirmaerne har også haft lovforslaget i høring, og her er vurderingen, at modellen for et nyt rentetilskud ville komplicere skattelovgivningen her i landet yderligere:



- Selve ønsket om omfordeling har vi ingen bemærkninger til. Derimod er vi stærkt kritiske over for måden omfordelingen skal ske på. Udmøntning af forslagene vil kræve uforholdsmæssigt meget administration, skriver Deloitte og Grønlands Revision i et fælles høringssvar og fortsætter:

- Endvidere synes forslagene kun i begrænset grad at understøtte et stadigt større ønske hos politikere og borgere om fremtidig selvstændighed, idet det med forslagene vil være nødvendigt med højt kvalificeret arbejdskraft, som Grønland for nuværende ikke råder over, og derfor er nødt til at tiltrække udefra.

Samme toner lød fra arbejdsgiverorganisationen Grønlands Erhverv:

Naalakkersuisoq afviser

- Begge lovforslag er med til at skabe en øget administrativ byrde på skatteforvaltningen, der skaber behov for yderligere medarbejdere herunder en række jurister.

- Det er på ingen måde medvirkende til at forsimple og slanke administrationen af en forvaltning, skriver Grønlands Erhverv.

Inden at naalakkersuisoq onsdag offentliggjorde, at lovforslaget ikke ville blive fremlagt på efterårsssamlingen spurgte Sermitsiaq.AG til krtikken. Her afviste Naaja H. Nathanielsen umiddelbart kritikken:

- Jeg mener, der gennemgående er tale om en forenkling, oplyste hun i et svar til Sermitsiaq.AG.

Arbejdet med reform fortsætter

De nu aflyste lovforslag var en del af større skattereform. Det arbejde fortsætter, lyder det fra Naaja H. Nathanielsen onsdag:

- Arbejdet med skattereformen fortsætter, og jeg ser frem til at kunne fremlægge noget mere om dette over de kommende måneder, udtaler hun.