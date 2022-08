Efter kritik af rente-forslag: Naalakkersuisoq klar til at drøfte ændringer

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. august 2022 - 07:44

Et lovforslag om at udfase retten til rentefradrag og i stedet indføre et såkaldt rentetilskud har fået en hårdt medfart af Grønlandsbanken, som har haft forslaget i høring.

Banken er bekymret for flere elementer i forslaget, og et af dem er, at naalakkersuisut ønsker at rentefradraget fuldt udfaset over fem år. Ændringen vil gøre det svært for borgere, der allerede har optaget lån at tilpasse sig de nye regler, hvor man ikke længere kan trække renteudgifter til lån til eksempelvis bil eller båd fra i skat.

Banken påpeger også, at selvom at der lægges op til at man kan få rentetilskud til bolig og studier, så har det nye tilskud ikke sammen værdi, som rentefradraget har i dag, og det vil påvirke borgeres økonomi negativt.

Naalakkersuisoq for finanser Naaja H. Nathanielsen oplyser i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at hun er klar til drøfte tidsrammen for indkøringen af forslaget efter kritikken:

Enig i bekymringer for it-system

- Banken kigger til Danmark, hvor fradragsmuligheden er reduceret over en længere tidsperiode. Det synes jeg bestemt er værd at drøfte nærmere, og det stiller jeg mig ikke afvisende overfor, lyder det fra Naaja H. Nathanielsen.

Udover kritik af indkøringsfasen finder Grønlandsbanken det også kritisabelt, at Selvstyret fremlægger et omfattende lovforslag uden at have et it-system på plads, som kan håndtere de foreslåede regler.

Naaja Nathanielsen er faktisk enig i den kritik:

- Vi har en rigtig træls erfaring fra indfasningen af den obligatoriske pensionsordning og fra implementeringen af beskæftigelsesfradraget, der har lært os, at vi skal have systemerne på plads inden vi trykker på “go-knappen”.

Hvordan ser den samlede reform ud?

- Derfor var jeg allerede indstillet på, at lovforslagene ikke skulle gælde, før systemerne var på plads, og dermed ville det have medført en senere ikrafttræden, skriver Naaja Nathanielsen som svar.

Udover de mere konkrete kritikpunkter er Grønlandsbanken undrende overfor, at lovforslaget fremlægges som værende en del af skattereform, uden at borgerne kan se hele reformen på en gang:

- Det er vanskelig at indrette sig økonomisk rationelt, når skatte- og afgiftsområdet ændres radikalt, men uden at det bliver udmeldt i god tid, hvad ændringerne vil betyde for den enkelte, skriver Grønlandsbanken.

- Bank har ikke fulgt så meget med

Det er Naaja Nathanielsen ikke enig i.

- Dels mener jeg, at formålet har været kommunikeret og debatteret en del under forårssamlingen. Jeg har derfor tilladt mig at konkludere, at det har banken ikke fulgt så meget med i. Også spørgsmålet om en samlet redegørelse har været drøftet offentligt, hvor mit budskab har været, at der er udlagt nogle principper (mindske ulighed, forenkle og modernisere), skriver Naaja Nathanielsen.