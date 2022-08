Naalakkersuisut dropper ændring af bilafgifter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. august 2022 - 16:08

Borgere, der ejer en plug-in hybridbil, kan foreløbig ånde lettet op, da planer om at hæve den årlige afgift på disse køretøjer nu skrinlægges. Afskaffelsen af rentefradraget bliver heller ikke til noget i denne omgang.

De to lovforslag skulle have bidraget til finansieringen af en stigning i beskæftigelsesfradraget.

Naalakkersuisoq for finanser oplyser onsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, at der ikke er politisk opbakning til lovforslagene:

- Pakken skulle hæve indkomsten for dem, der tjener mindst. Derudover var der en miljøgevinst og et ønske om at forenkle og modernisere en forældet afgiftsstruktur, skriver naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA) og fortsætter:

- Desværre må jeg konstatere, at der ikke er politisk opbakning til pakken. Det ærgrer mig selvfølgeligt, da jeg fortsat mener, at det er den rigtige vej at gå. Men sådan er politik, og jeg tager situationen til efterretning.

Nathanielsen oplyser, at arbejdet med en skattereform fortsætter, men at hun på Inatsisartuts efterårssamling ikke vil fremlægge ændringen af motorafgifterne, ændringen vedrørende rentefradraget og forslag til Inatsisartutlov om rentetilskud, som oprindeligt planlagt.

Særligt ændringerne af bilafgifterne har skabt offentlig debat, hvor ejere af plugin hybridbiler kunne frem til at den årlige afgift blev hævet gevaldigt, og plugin hybridbiler skulle heller ikke længere være fritaget for indførselsafgift. Ændringerne skulle have indbragt i omegnen af 40 millioner kroner ekstra til Landskassen årligt.

Penge som Naalakkersuisut altså ville bruge til at hæve beskæftigelsesfradraget.