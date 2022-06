Knas i koalitionen: Siumut tordner mod afgift-forslag

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. juni 2022 - 13:10

Der er ikke enighed mellem de to koalitionspartier om et forslag om at lægge afgifter på plug-in hybridbiler.

Naalakkersuisut lægger op til, at der skal lægges højere afgifter på plug-in hybridbiler, fordi biltypen ikke er en miljømæssig gevinst. I dag betaler ejere af biltypen laveste årlige motorafgift, og der er ikke indførselsafgift på.

Men forslaget nyder ikke opbakning fra koalitionspartiet Siumut, lyder det fra partiets politiske ordfører Doris J. Jensen:

- Siumut er grundlæggende uenig i at ændre afgifter til hybridbiler. Vi kommer ikke ud af vores økonomisk udfordringer ved blot at hente penge fra de enkelte borgeres lommer. Siumut regner med, at forslaget trækkes tilbage, skriver hun i en pressemeddelelse.

- Strider imod den grønne omstilling

Udover at partiet er utilfreds med, at der lægges op til en afgift, så mener Siumut, at forslaget går imod ambitionen om grøn omstilling:

- Forslaget fra naalakkersuisoq for finanser strider imod målsætningen om øget brug af vedvarende energiformer, ligesom det strider imod den fremtidige grønne omstilling generelt, lyder argumentet fra Doris J. Jensen.

Det er ellers en manglende miljøgevinst, som Naalakkersuisut bruger som en del af deres begrundelse for at ville forhøje afgifterne på plug-in hybridbiler. Naalakkersuisut henviser blandt andet til undersøgelser i Danmark, der peger på, at hybridbilerne ikke er den store gevinst for miljøet.

- Der er ingen grund til, at hele befolkningen er med til at finansiere biler, der ikke tjener noget miljøformål, har naalakkersuisoq for finanser Naaja H. Nathanielsen (IA) udtalt om forslaget.

Har allerede givet holdning til kende - IA støtter

Doris J. Jensen skriver, at partiet allerede 30. maj gav besked til naalakkersuisoq om, at partiet nok ikke ville kunne støtte et forslag med det pågældende indhold.

Det andet parti i koalitionen - Inuit Ataqatigiit - ser dog mere positivt på forslaget, der er i høringen i øjeblikket:

- Naalakkersuisut forslag er interessant. Hvis plug-in hybridbiler mod forventning ikke er så miljøvenlige som antaget, så er det på sin plads at ændre afgiften, udtaler gruppeformand Agathe Fontain i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Agathe Fontain understreger dog, at partiet vil læse høringssvarene grundigt, når høringen er ovre.

Enig i skattelempelser

I forslaget skriver Naalakkersuisut, at man vil bruge de omkring 35 millioner kroner, der ventes at komme ind i afgifter, til at hæve beskæftigelsesfradraget. Og den manøvre er Agathe Fontain helt enig i:

- Inuit Ataqatigiit er enige i at nedsætte skatten for lavere indkomster ved denne omlægning, skriver gruppeformanden.

I Siumut er man også klar til at skabe forbedringer for folk med lave indkomster, men det skal altså ikke finansieres med afgifter på plug-in hybrider:

- Siumut ønsker en grundlæggende gentænkning af, hvordan vi har indrettet vores skattesystem, ikke mindst med henblik på at skabe bedre ordninger for lavindkomstgruppen, lyder det fra Doris J. Jensen.

Ifølge Naalakkersuisut er der blevet importeret omkring 200 plug-in og elbiler biler årligt, som altså alle har været fritaget for indførselsafgift. På "almindelige" biler er indførselsafgiften minimum 50.000 kr. Hvis bilen er dyrere end 50.000 i indkøb er afgiften 100 procent, og afgiften stiger, hvis bilen koster over 150.000 i indkøb.