Partier stærkt utilfredse med afgift-forslag

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. juni 2022 - 07:45

Naalakkersuisut ønsker at udfase en rabatordning på plug-in hybridbiler, og har netop nu et forslag i høring, der vil sætte den årlige afgift i vejret for at eje en plug-in hybridbil samt indføre en indførselsafgift ved indførsel af nye plug-in hybridbiler fra 2023.

Hos oppositionspartierne Demokraatit og Naleraq er man ikke tilfredse med forslaget, mens man hos Atassut har forståelse for hensigten i forslaget. Det forklarer formand Aqqalu Jerimiassen:

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut vil hente millioner i afgifter på plug-in hybridbiler

- Ud fra de nye oplysninger om at batteribaserede biler egentlig ikke er så miljøvenlige som først antaget, så har vi en vis forståelse for Naalakkersuisuts hensigt. Det er også meget vigtigt for os at understrege, at såfremt det gennemføres, skal de nuværende batteribaseret bilejere ikke rammes med tilbagevirkende kraft, skriver Aqqalu Jerimiassen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG. Han siger videre, at det er også vigtigt for Atassut, at nye afgifter på biler med batterier stadigvæk skal være lave - på samme niveau som de små biler.

Naalakkersuisuts forslag har til hensigt gradvist at hæve den årlige motorafgift på plug-in hybridbiler til 13.000 kroner om året. Cirka det dobbelte i forhold til i dag. Naalakkersuisut skriver, at den højere afgift i højere grad afspejler afgiftsniveauet for tilsvarende køretøjer.

N: Forkert at komme rendende med afgift

Hos Naleraq anerkender man, at rabatterne til plug-in og elbiler skal revurderes, men Jens Napaattooq køber dog alligevel ikke ind på Naalakkersuisuts forslag:

- Jeg synes, det er for meget, at man har opfordret til at købe sådan nogle biler ved at give rabat. Det hænger ikke rigtig sammen, at man har lokket mange til at købe hybridbil ved nul afgift i indførsel og nu bagefter kommer man med en høj årlig afgift, siger Jens Napaattooq, der er medlem af Finans- og Skatteudvalget for Naleraq. Han understreger, at partiet generelt er i mod, at afgifter sættes op,

Nye og højere afgifter er heller ikke en idé, der vinder gehør hos Demokraatit. Partiet mener, at Naalakkersuisut bygger sit forslag på for gamle undersøgelser, og at plug-in hybridbiler kan give god mening her i landet.

I sit forslag laver Naalakkersuisut et groft overslag på, at en plug-in hybridbil i teorien skal køre i mere end 40 år i Grønland, før den samlede miljøbelastning bliver mindre end en effektiv dieselbil.

D: Teknologien udvikler sig

Demokraatit-formand Jens-Frederik Nielsen mener, at udviklingen løber fra Naalakkersuisuts konklusioner:

- Vi ønsker, at der fortsat skal være et incitament til at købe mere miljørigtige biler. Teknologien udvikler sig hele tiden, og det gælder også batterierne og produktionen af dem, siger Jens-Frederik Nielsen, formand for Demokraatit.

Ved at pålægge indførselsafgift på plug-in hybridbiler og elbiler forventer Naalakkersuisut at få omkring 35 millioner kroner mere i Landskassen i 2024.

Det skyldes, at der siden 2017 er blevet importeret omkring 200 hybrid- og elbiler om året, hvor der er betalt nul kroner i indførselsafgift. Der vil stadig være et behov for nye biler, og af de biler, vil der således blive betalt afgift.

Nathanielsen: Det er retfærdig skattepolitik

De 35 millioner kroner vil Naalakkersuisut bruge til at hæve beskæftigelsesfradraget. Om den manøvre siger naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen:

- Reelt er der tale om, at vi sletter nogle af de ubegrundede skattefordele, som især har tilgodeset de velstillede for at bruge pengene til at lette skatten for de lave indkomster. Det er efter min mening retfærdig skattepolitik, med en ægte miljøprofil, skriver naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen i en udtalelse onsdag.

Naleraq mener, der er for tidligt, at naalakkersuisut melder ud, at man vil hæve beskæftigelsesfradraget, når man først lige er gået i gang med forhandlinger om en skattereform, hvor der er flere ting i spil.

Hos Demokraatit er partiformanden lodret imod, at der hentes flere penge via nye afgifter på bilparken. Jens-Frederik Nielsen siger, at partiet gerne vil være med til at finde penge til at hæve beskæftigelsesfradraget - men ikke ved at tage pengene fra bilejerne.