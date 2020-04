Rekord mange klager til ombudsmanden

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. april 2020 - 14:45

2019 blev et travlt år for ombudsmand Vera Leth. Institutionen oprettede nemlig 193 nye sager i løbet af året på baggrund af klager fra borgerne.

Det er langt flere end i 2018, hvor der blev oprettet 126 sager, og flere end i 2017 hvor det var 108 sager. Det fortæller Vera Leth i årsberetningen for ombudsmanden.

Vera Leth forklarer blandt andet stigningen med, at der i hele december 2018 blev vist en video på KNR om, hvordan borgerne kan klage til ombudsmanden.

Ombudsmanden er også begyndt at sende pressemeddelelser ud, hvilket har medført, at medierne har omtalt flere sager. Noget som igen har øget ombudsmandens synlighed.

Ekstra medarbejder bevilget

Stigningen i antallet af klager har betydet, at Formandskabet for Inatsisartut har bevilget ombudsmanden en ekstra juridisk medarbejder:

- Jeg har tiltro til, at dette sikrer, at sagsbehandlingstiden ved embedet ikke bliver for lang – også selvom, at der er flere borgere, der klager, skriver Vera Leth i sin beretning.

Hun fortæller, at langt de fleste klager handler om kommunerne.

- Det skyldes nok først og fremmest, at kommunerne træffer afgørelser i rigtigt mange sager, der har betydning for borgerne, konkluderer Vera Leth.

Skriftlige afgørelser mangler

Ombudsmanden påpeger her, at det er et problem, hvis borgerne ikke får en skriftlig afgørelse i deres sager.

Nogle borgere har fortalt til ombudsmanden, at de ikke har kunnet få en skriftlig afgørelse på trods af, at de udtrykkeligt har bedt om det:

- På den baggrund skrev jeg i 2019 til hver enkelt borgmester og redegjorde overordnet for reglerne om skriftlighed, begrundelser, lovhenvisninger og klagevejledning, lyder det fra Vera Leth.

Uforståelige svar sinker sagsbehandlingen

Ombudsmanden er heller ikke altid imponeret over de svar, som kommunerne kommer med, når ombudsmanden henvender sig om en sag. Kommunerne svarer nogle gange slet ikke, og andre gange er svarene direkte uforståelige:

- Det gør ofte min sagsbehandlingstid helt unødigt lang, skriver Vera Leth.

Som noget nyt begyndte ombudsmanden i 2019 at offentliggøre navnene på de kommuner, der bliver kritiseret i en sag.