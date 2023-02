Rejerederier om RAL: Kunden har aldrig ret

Merete Lindstrøm Fredag, 03. februar 2023 - 11:50

Onsdag mødtes parter fra de store rejerederier hos Grønlands Erhverv for at diskutere den nye udvikling på fragtområdet.

Disse rederier står bag kritikken: Niisa Trawl ApS, Sikuaq Trawl A/S, Qajaq Trawl A/S, og Polar Seafood koncernen.

Tidligere på ugen har Royal Arctic Line meldt en stigning på eksportfragtpriserne på 32 procent, og det har fået rederiejerne helt op i det røde felt.

- Det der Aarhus-eventyr, som Verner Hammeken har slået stort op, er slået gevaldigt fejl. Der er intet, der er blevet nemmere for os som kunder - til gengæld er det blevet langt dyrere at sende fragt ud af Grønland, er beskeden fra ejerne af de store rejerederier til Sermitsiaq.AG.

Aarhus eventyret der henvises til, er beslutningen om at flytte RAL´s basishavn i Danmark fra Aalborg til Aarhus havn med efektuering fra juni sidste år.

Har fastholdt priser i mange år

Verner Hammeken understreger i forbindelse med prisstigningen denne uge, at fragtprisen ikke er steget de sidste mange år. Men det giver rederiejerne ikke meget for.

- Det kan godt være fragtpriserne ikke er steget men til gengæld, er der kommet en hel del nye gebyrer, mener rederierne.

De påpeger, at det er blevet uforudsigeligt, hvad der skal betales for de forskellige services hos RAL.

- Da Verner Hammeken kom til RAL kørte virksomheden fint. Siden han kom til er det kun gået ned ad bakke og nu er det så os, der skal betale for hans inkompetence med denne prisstigning, fordi vi har succes med at drive virksomhed. Det er hans motto at kunden aldrig har ret. Vi kan ikke finde nogen, der er tilfredse med RAL´s service. Det er kun, fordi det er et monopol, at det kan lade sig gøre at drive virksomhed på den måde, lyder den kontante kritik.

Kun fordi der er monopol

Verner Hammeken forklarer derimod prisstigningerne med, at prisen hidtil har været langt under, hvad det rent faktisk koster at fragte containerne.

LÆS OGSÅ: RAL-direktør svarer på kritik: Fragtpris må modsvare omkostninger

Rederierne påpeger, at prisstigningen i modsætning til, hvad Verner Hammeken og Naalakkersuisoq Erik Jensen siger, kommer til at kunne mærkes i landskassen og dermed også hos befolkningen.

Stigningen betyder blandt andet, at medarbejderne på trawlerne får mindre i løn, da fragtudgifter trækkes fra inden lønnen beregnes. Over 10 procent af arbejdsstyrken her i landet er beskæftiget indenfor fiskeriet, og det kommer til at betyde en del mindre i indkomstskat fra denne gruppe.

Det kommer til at koste landskassen

Derudover vil selskaberne ende med et mindre overskud, da de ikke har andre steder at hente pengene til den ekstra fragtudgift. De grønlandske virksomheder er i sagens natur ikke de eneste aktører, der sælger fisk og rejer, og de er i konkurrence med mange andre aktører indenfor fødevareindustrien og kan ikke hæve deres priser tilsvarende.

LÆS OGSÅ: RAL hæver fragtprisen sydpå med 32 procent

Derfor vil det ende med mindre selskabsskat til landskassen og rederierne er uforstående overfor at Naalakkersuisut har godkendt en så høj prisstigningen til landets vigtigste erhverv.

- Havde det været en stigting på 2-3 procent, havde vi nok bare ædt den uden at brokke os, men det her er langt over grænsen.