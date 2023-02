RAL-direktør svarer på kritik: Fragtpris må modsvare omkostninger

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. februar 2023 - 11:46

Det har ført til hård kritik fra især fiskerierhvervet, at Royal Arctic Line har hævet priserne på eksportgods med 32 procent. Erhvervet mener, at prisstigningen vil gå ud over de grønlandske produkters konkurrencedygtighed og koste selskaberne og dermed også medarbejdere og fiskere penge.

Men stigningen lægges netop på eksportgodset, fordi selskaberne her betaler langt mindre for fragten sydpå, end hvad det koster at sende fragt nordpå med eksempelvis varer til grønlandske forbrugere. Det siger direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken, i et interview med Sermitsiaq.AG:

- Vi er alle sammen enige om, at grønlandske produkter skal være konkurrencedygtige, men vi må også være enige om, at selvom man skal være konkurrencedygtige, skal man betale for det man får, siger Verner Hammeken.

Krads kritik fra Royal Greenland

Han henviser til, at prisen for at sende en frysecontainer sydpå er på 28.276 kr efter prisstigningen, hvorimod prisen for at fragte en frysecontainer til Grønland er på 63.352 kroner.

Og ifølge direktøren er eksporten ikke kun et spørgsmål om at fylde tomme containere, der alligevel skal til Danmark. Han fortæller, at Royal Arctic Line sejler omkring 6.500 frysecontainere med eksportvarer ud af landet, mens det kun kræves omkring 2.000 frysecontainere at sejle varer til Grønland.

Den selvstyreejede fiskerigigant Royal Greenland har højest usædvanligt været ude med en krads kritik af RAL's fremgangsmåde og prisstigningerne. Fiskeriselskabet fremhæver blandt andet, at erhvervet kun fik få dages varsel om prisstigningerne, før de træder i kraft.

Konstitueret direktør og CFO i Royal Greenland, Nils Kinnerup, kalder forløbet for useriøst og uprofessionelt. Han mener, det tyder på, at RAL ikke har overblik over sin forretning.

Lang proces med politisk godkendelse

Verner Hammeken afviser, at der er tale om en feberredning, men at det er en plan, som rederiet har arbejdet med siden sommeren 2022, hvor det blev tydeligt, at RAL vil blive ramt af prisstigninger på især container håndtering uden for Grønland, hvor inflationen i Danmark har været tårnhøj.

- Det gælder simpelthen håndtering af godset primært i Danmark, hvor inflationen har været væsentlig højere end her. Det har betydning for pakning af containere, lastning og losning, og dertil kommer et højt energiforbrug særligt for eksporten, fordi man har frysecontainere, der står til strøm inden de afhentes, forklarer Verner Hammeken.

Ifølge direktøren har der kørt en længere proces omkring den politiske godkendelse, og selskabet ville ikke melde noget ud om prisstigningerne, før de var godkendt. Desuden vil det koste RAL omkring 100.000 kroner om dagen, hvis ikke prisændringerne gennemføres:

Underskud forudset

- Dialog er altid godt, men dialog om prisstigninger vil altid være en svær diskussion. Vi følte ikke, at vi skulle gå ind i en slags trepartsforhandling, så vi har taget forhandlingen med vores koncessionsgiver for at få rene linjer, siger Verner Hammeken.

Med hensyn til økonomistyringen i RAL understreger direktøren, at man i halvårsrapporten fra sommeren 2022 forudså, at RAL vil komme ud med et underskud for hele året, men at prisstigningerne gennemføres nu for at få rettet økonomien op i 2023.

Verner Hammeken understreger, at RAL ikke har hævet fragtpriserne siden 2015 og samtidig gennemført en omfattende fornyelse af flåden. Det har kunnet lade sig gøre, fordi godsmængderne er steget, uden at priserne i samfundet er steget nævneværdigt. Den situation fik en ende i 2022, hvor inflationen tog fart uden for Grønland.

Spareplan i gang - muligt salg af skib

RAL har også iværksat en større spareplan og ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger er et element i planen, at Royal Arctic Line vil sælge skibet Mary Arctica. Det vil Verner Hammeken ikke bekræfte, men han siger, at intet har været helligt i virksomhedens forsøg på at spare penge.

Og en model som RAL kigger på er frasalg af eksempelvis et skib, hvorefter RAL udelukkende vil leje skibet i den periode, hvor rederiet har brug for det, forklarer direktøren.

Ifølge Verner Hammeken vil der ikke ske fyring af medarbejdere som led i spareplanen.