GE om prisstigning på eksportfragt: RAL dikterer erhvervsstrukturen

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. februar 2023 - 07:47

Det burde være erhvervsstrukturen, der dikterer infrastrukturen og ikke omvendt, sådan som det er tilfældet nu. Det er den umiddelbvare reaktion fra direktør i Grønlands Erhverv Christian Keldsen efter Royal Arctic Lines udmelding om en prisstigning på 32 procent på eksportfragt.

- Politikerne har godkendt nogle prisstigninger ud fra, at RAL mangler penge. Så skubber man det opad i værdikæden. Det betyder, at rederierne skal lave samme manøvre, for at finde pengene et andet sted, fordi de agerer i et konkurrencepræget marked globalt, udgiften kan ikke lægges på salgsprisen.

Royal Greenland har allerede meldt ud at det eneste håndtag, de kan skrue på er indhandlingsprisen til fiskerne.

Kommer til at mærkes på lønninger

Et andet sted det bliver mærkbart er på lønningerne til ansatte på trawlerne. Rederierne trækker nemlig fragten fra før der udbetales løn til medarbejderne. Og fiskerierhvervet har ikke andre steder at gå hen med deres fragt understreger direktøren.

- Vi finder det kritisabelt at infrastrukturen skal diktere erhvervsstrukturen, når det burde være omvendt.

Han påpeger, at de hjemmehørende rederier som eksporterer store mængder af fisk og skaldyr internationalt er nødt til at agere på markedsvilkår når varerne afsættes internationalt.

- Grønland kan ikke sidde og diktere, hvordan eksport og afsætning foregår globalt. Det man gør her er, at man tager nogle store risici på noget, der virker som et udokumenteret grundlag.

Direktøren henviser til de udtalelser, der er kommet fra naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Erik Jensen om den politiske godkendelse af prisstigningen.

Vil se dokumentation

Erik Jensen siger blandt andet, at selskaberne, der bliver ramt af disse prisstigninger har sunde økonomier og kan bære den øgede omkostning til fragt. Han mener også, at det kan være en måde at motivere rederierne i en bestemt retning til at øge forædlingen af produkterne herhjemme, før de eksporteres.

- Jeg ser frem til at se dokumentation for disse påstande, for der må vel ligge nogle beregninger til grund for udtalelserne, mener Christian Keldsen.

Han er heller ikke sikker på fremgangsmåden vil virke efter hensigten.

- At bruge prisregulering som politisk motivation for vores eksporterhverv, til hvordan de skal kører deres forretning er måske ikke den rette vej frem. I stedet kunne man have ønsket en sund dialog om tingene. Vi kommer til at bede om et møde med politikkerne og arbejde for, at der bliver lavet en strategi, som understøtter erhvervet fremadrettet, siger Christian Keldsen.