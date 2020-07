Reform-kritik preller af på Bagger

Merete Lindstrøm Fredag, 24. juli 2020 - 12:02

Både IMAK og GE kritiserer Naalakkersuisut for ikke at inkludere dem i tilstrækkelig grad i arbejdet med en ny uddannelsesreform. IMAK går skridtet videre med kritikken. De mener, at Naalakkersuisut pynter på tingene ved at skrive i en ny rapport, at parterne er inkluderet hele vejen.

Men den kritik kan Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Ane Lone Bagger, ikke genkende ifølge et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG. Naalakkersuisoq har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

- Eksempelvis er fjernundervisning og et nyt fokus på skolesekretærfunktionen blevet en del af de endelige anbefalinger på foranledning af input fra blandt andet GE og IMAK, skriver Ane Lone Bagger.

Noget kan igangsættes nu

I forhold til kritikken om at arbejdet går for langsomt, så påpeger Naalakkersuisoq, at man vil kunne gå i gang med nogle af anbefalingerne umiddelbart, men at større ændringer i Uddannelsessystemet skal være langsigtede, og derfor kan der være behov for at identificere nogle udviklingsveje nærmere inden de implementeres, oplyser hun.

Efter to års arbejde i en projektgruppe er resultatet en rapport, der lægger op til flere arbejdsgrupper, som skal finde ud af, hvordan rapportens anbefalinger kan implementeres konkret.

Det er blandt andet det, som GE og IMAK kritiserer. De mener man bør handle nu. Ane Lone Bagger, håber dog at parterne kan finde fælles fodslag i arbejdet med en uddannelsesreform.

- Jeg håber meget på, at interesseorganisationerne også vil indgå i et konstruktivt samarbejde om det videre forløb, når anbefalingerne har været gennem den fornødne politiske behandling, skriver Ane Lone Bagger.

Svarer ikke direkte på kritikken

I forhold til GE´s kritik om at arbejdet med at forbedre uddannelsessystemet ikke prioriteres højt nok, er der ikke svar fra Ane Lone Bagger, der dog skriver, at hun mener arbejdet er vigtigt.

- Lad mig fastslå, at jeg i lighed med andre ser et behov for udvikling på flere fronter både på kortere og længere sigt, hvilket netop er baggrunden for, at projekt blev igangsat, skriver hun.