GE til selvstyret om uddannelsesreform: Det går for langsomt

Merete Lindstrøm Lørdag, 11. juli 2020 - 09:31

I en 200 siders lang rapport ved navn ”Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem” har en arbejdsgruppe bestående af seks personer og en projektleder redegjort for to års arbejder med en række anbefalinger, begrundelser og handlinger.

- Mange af de ting der står der, vidste vi jo i forvejen, så det er ærgerligt, vi ikke er kommet i gang med dem for længe siden, siger direktør i Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen, til Sermitsiaq.AG.

Han undrer sig over, at der ikke prioriteres hårdere i forhold til at få igangsat tiltag, der kan rette op på de tre grundlæggende udfordringer, som er baggrunden for hele arbejdet med en uddannelsesreform.

Kvaliteten af Folkeskolen At en stor gruppe unge ikke påbegynder en ungdomsuddannelse i forlængelse af Folkeskolen At mange elever ikke gennemfører en påbegyndt ungdomsuddannelse.

- Desværre er processen endt med at stå i vejen for den fokuserede og hurtige indsats, der er behov for, skriver GE i en kommentar til anbefalinger i den nye rapport.

For meget på en gang

- Vi har siden processen startede kritiseret projektet for at være for topstyret, tidsrammen for at være for lang og omfanget af arbejdet for at dække over alt for meget på en gang, siger Brian Buus Pedersen og understøtter en kommentar GE har afleveret til rapporten om, at hverken de eller IMAK er blevet hørt tilstrækkeligt.

På papiret kan det se ud som om organisationerne har haft adgang til at medvirke i proecessen i den såkaldte referencegruppe, men det har i praksis ikke været en reel mulighed af mange årsager. Processen har været topstyret af Departement for Uddannelse og på præmisser, som man efter GE's opfattelse ikke har ønsket at diskutterer eller involverer andre vigtige parter aktører på området i.

Anbefalingerne i rapporten bygger på fem diskussionsoplæg, som er blevet debatteret af en række aktørgrupper bestående af folkeskoleledere, rektorkredsen på gymnasieområdet, brancheskolernes fællesråd, institut for læring, departementer og de unge selv via Facebook.

GE har ikke været direkte involveret i arbejdet via arbejdsgruppen eller aktørgrupper men sidder i en såkaldt referencegruppe, der har kunne tilkendegive deres holdninger undervejs.

Konsekvensen er forsat mangel på arbejdskraft

De gør opmærksom på, at deres synspunkter ikke er reflekteret i anbefalingerne, der fremgår af den færdige rapport.

GE mener, at hvis man ikke løser de tre udfordringer, som ligger til grund for analysen, så vil det indebære et fortsat stort samfundsøkonomisk og socialt tab. Der vil fortsat mangle arbejdskraft, og det betyder, man er nødt til at importere mere arbejdskraft udefra.