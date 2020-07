IMAK med hård kritik: De pynter på rapporten

Merete Lindstrøm Søndag, 12. juli 2020 - 12:27

Lærernes fagforening IMAK, blev ikke taget med på råd, da en projektgruppe sparkede arbejdet i gang med den kommende uddannelsesreform.

- Vi havde slet ikke hørt, at projektet var på vej. Da jeg blev formand i januar 2018, kom den forhenværende IMAK-formand til Nuuk, fordi han er skoleleder og på den måde var en del af arbejdet. Det var sådan, jeg fandt ud af, at projektet overhovedet var i gang, siger bestyrelsesformand for IMAK Birthe Møller Therkildsen til Sermitsiaq.AG.

Pynter på samarbejdet

Hun skrev herefter til selvstyret for at finde ud af, hvad der foregik, og bad om at IMAK blev involveret.

- I første omgang fik vi afslag, men vi blev ved med at presse på. Det endte med, at de oprettede de såkaldte referencegrupper, så vi kunne sidde i hjørnet og afvente, at projektgruppen eller aktørgrupperne kunne spørge os til råds efter forgodtbefindende, siger formanden.

LÆS OGSÅ: GE til selvstyret om uddannelsesreform: Det går for langsomt

Formanden mener, at rapporten pynter på billedet af, hvor meget de har været involveret i arbejdet.

- Rapporten viser et billede af, at vi har været med i arbejdet hele vejen, men vi har kun siddet i periferien og ikke haft mulighed for at komme med input, siger hun.

Intet konkret i rapporten

Ud over den hårde kritik af processen, så er formanden frustreret over, at der nu lægges op til mere papirnusseri.

- Jeg er skuffet, rigtig skuffet. Jeg havde troet, at projektgruppen ville være fremkommet med konkrete forslag og ikke bare en masse papir, der ikke indeholder konkrete forslag. Det vi har brug for er, at man går fra ord på papir til konkret handling, og det ser desværre ud til, at det ikke vil ske indenfor en overkommelig fremtid, siger hun.

LÆS OGSÅ: Uddannelsesreform trækker i langdrag

Birthe Møller Therkildsen mener, at den nuværende indsats efterlader aben hos lærerne frem for at tage fat og gøre noget ved problemerne.

- Det er ærgerligt, uforståeligt og en hån overfor os, der dagligt prøver at få folkeskolen til at fungere. Desto længere tid, der går, inden der komme rigtige forslag, desto sværere bliver det at rette op på uddannelsessystemet. slutter Birthe Therkildsen.