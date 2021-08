Redegørelse om Múte-artikel: Beklageligt journalistisk svigt

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. august 2021 - 08:58

Tidligere på året forlangte daværende kulturminister Joy Mogensen (Soc.), at TV 2's bestyrelse udarbejdede en redegørelse om, hvordan det kunne ske, at der blev udgivet en artikel på tv2.dk med falske påstande om Múte B. Egede.

I redegørelsen skriver bestyrelsesformand for TV 2, Jimmy Maymann, at det var flere menneskelige fejl oven i hinanden, der gjorde, at artiklen slap igennem TV 2s kvalitetssikring. Formanden kalder sagen ulykkelig og beklagelig:

- Midt under TV 2's ellers solide og omfattende dækning af det grønlandske landstingsvalg på tværs af TV 2's platforme skete der således et ulykkeligt og stærkt beklageligt journalistisk svigt i forbindelse med den fejlagtige artikel på tv2.dk, står der i redegørelsen, som er sendt til Folketingets Kulturudvalg.

Den famøse artikel blev udgivet i dagene op til Inatsisartut-valget i april, og der stod, at Múte B. Egede havde undladt at erklære sig inhabil i to sager, som han selv havde haft økonomisk fordel af.

Menneskelige fejl og misforståelser

Men påstandene var forkerte og har ført til selvransagelse i det statsejede TV 2, hvor bestyrelsesformanden altså beklager sagen:

- TV 2's undersøgelser har som nævnt konkluderet, at menneskelige fejl og flere på hinanden følgende misforståelser førte til, at artiklen reelt ikke blev endeligt godkendt før publicering, og at den dermed ikke blev kvalitetssikret i henhold til TV 2s faste, redaktionelle procedurer, står der i redegørelsen.

Bestyrelsesformanden oplyser videre, at TV 2's 'Seernes redaktør' har indledt en undersøgelse af sagen. Seernes redaktør er en uafhængig instans i TV 2, og redaktøren har adgang til relevant redaktionelt materiale og korrespondance og til at interviewe medarbejdere og chefer på TV 2. Undersøgelsen ventes færdig i august, og konklusionerne vil blive offentliggjort, efter at TV 2's ledelse og direktion har fået dem.

Minister: Sagen er alvorlig

Ny kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (Soc.) skriver i et svar til Folketinget Kulturudvalg, at hun som minister ikke kan blande sig i uafhængige medier redaktionelle valg:

- Men jeg vil gerne sige meget tydeligt, at jeg finder sagen alvorlig, og det er klart, at det er ekstra alvorligt, når det er sket op til et demokratisk valg. Jeg vil derfor gerne appellere til, at TV 2 tager denne sag ekstremt alvorligt, skriver Ane Halsboe-Jørgensen til udvalget og fortsætter:

- Jeg har endvidere noteret mig, at Seernes redaktør har igangsat en undersøgelse af sagsforløbet, og jeg ser frem til at læse hans konklusioner. Derudover ser jeg frem til at drøfte med bestyrelsesformanden, hvordan TV 2 fremadrettet vil styrke deres redaktionelle kvalitetssikringsprocedure.