Minister kræver svar fra TV 2 efter falsk Múte-historie

Ritzau Onsdag, 07. juli 2021 - 07:14

Kulturminister Joy Mogensen (Soc.) har bedt TV 2 komme med en redegørelse i sagen om en falsk historie, der blev bragt af mediet i forbindelse med det grønlandske valg.

Det skriver Mediawatch, der henviser til et folketingssvar fra Enhedslistens kulturordfører, Søren Søndergaard.

I en artiklen udgivet få dage før valget i april stod der, at Múte B. Egede (IA) havde været inhabil i to sager, som han havde selv haft en økonomisk fordel af.

Men det var forkert, og TV 2 måtte trække historien tilbage og beklage, at den var blevet bragt.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar

Den danske stat ejer TV 2, og Joy Mogensen kalder sagen for "meget alvorlig" i et svar til Folketinget.

- Det er TV 2's bestyrelse, der har det overordnede ansvar for TV 2 og dermed også det overordnede ansvar for, at TV 2's virksomhed lever op til forpligtelserne i public service-tilladelsen - herunder også forpligtelsen til, at TV 2's informationsformidling til hver en tid er saglig og upartisk.

- Jeg kan som minister ikke blande mig i uafhængige mediers konkrete redaktionelle dispositioner. Men jeg har på baggrund af sagens alvor og spørgerens anmodning bedt TV 2's bestyrelsesformand om en nærmere redegørelse for sagen, skriver hun.

Múte B. Egede, der endte med at vinde valget og blive formand for Naalakkersuisut, mener selv, at historien var plantet for at påvirke valgets udfald.

Afviser at ville påvirke valg

TV2's håndtering af sagen har affødt hård kritik, og den redaktionschef, som satte historien i søen, har efterfølgende sagt op.

Hos TV 2 har nyhedsdirektør Ulla Pors afvist, at der har ligget et ønske om at påvirke valget fra mediets side.

- Jeg er utroligt ked af den historie. Den skulle aldrig have været bragt, sagde hun i juni i programmet "Presselogen".

- Men ud fra det, jeg har undersøgt på TV 2, så er det ikke nogen, der er lavet den her fejl med vilje, sagde Ulla Pors.

/ritzau/