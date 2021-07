Chefredaktøren anbefaler: Politisag måske på vej mod TV2

Christian Schultz-Lorentzen Lørdag, 03. juli 2021 - 09:15

Múte B. Egede var klar i mælet, da han forleden meddelte, at han ville trække det statsligt ejede TV2 i Pressenævnet. Den tanke er nu sat til side. Der vil næppe komme yderligere nyt frem fra TV2 i Pressenævnet, som ikke allerede er kendt. Men ledelsen i TV2 skal ikke ånde lettet op. Sagen går ikke i glemmebogen. Múte B. Egede er i stedet klar til at politianmelde den danske tv-station og kræve en advokatundersøgelse.

Det oplyser regeringschefen til AG.

Múte B. Egede er langt fra tilfreds med undskyldningerne fra Ulla Pors, nyhedsdirektør på TV2, som ikke vil afsløre kilden til et eksternt dokument, der lokkede TV2 på afveje med en artikel den 2. april fire dage før valget, der var præget af en hektisk og højspændt politisk debat for og imod uranudvinding. Historien miskrediterede Múte B. Egede ved at fremstille ham som en utroværdig politiker, der blandt andet deltog i politiske beslutninger, der gav ham selv økonomiske fordele. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at Ulla Pors har opfordret TV2’s seerredaktør, Lars Bennike, til at undersøge det journalistiske forløb: at TV2 undersøger TV2.

- Jeg ønsker retfærdighed, siger Múte B. Egede og fortsætter:

- TV2’s udokumenterede historie - hvor jeg ikke fik lejlighed til at kommentere artiklen før offentliggørelsen og efterfølgende havde svært ved at komme til genmæle hos TV2 for at gendrive beskyldningerne - er fortsat et alvorligt problem. Artiklens fejlagtige oplysninger kunne have påvirket valget og gjorde det måske.

- Det kan aldrig være i orden, at ukendte kræfter får held med at påvirke et demokratisk valg. Derfor vil jeg til bunds i sagen. Det er vigtigt, at vi forsvarer vores demokratiske værdier. En advokatundersøgelse skal klarlægge TV2s rolle i sagen og grundlaget for et eventuelt retsligt efterspil. Og en politisag skal rense mig fra de injurierende anklager, som jeg i øjeblikket er i gang med at samle materiale til for at få et juridisk grundlag på plads, forklarer Múte B. Egede, der er i besiddelse af det 11 sider lange notat, som dannede grundlag for TV2-artiklen.

En historie, der blev bragt samme dag, som AG med en vælgerundersøgelse kunne afsløre, at IA stod til en fremgang på fire mandater og formentlig ville sikre sig regeringsmagten. En vælgerpopularitet, som få dage efter førte til sneskredsvalget, der betød, at uran-modstanderpartiet, IA med Múte B. Egede i spidsen, sikrede sig regeringsmagten.

Fup og fidus

Múte B. Egedes nye melding kommer, efter at den danske avis Berlingske Tidende forleden afslørede centrale dele af dokumentets indhold, der viser, hvordan ukendte afsendere som løftestang brugte udokumenterede beskyldninger om konkursrytteri, magtmisbrug og mulig kriminalitet i forsøget på at lokke TV2 til at viderebringe dem i valgkampen.

Med andre ord at få begået et karaktermord på IA-formanden og valgkampens mest fremtrædende uranmodstander. Et dokument, der virkede så velunderbygget i sin fremstilling, at den nu tidligere nyhedsredaktør, Ulla Østergaard, bad flere journalister om at arbejde videre med materialet, ligesom hun var den, der i sidste ende valgte at offentliggøre den fejlbehæftede artikel, der hurtigt spredte sig på de sociale medier herhjemme.

Det til trods for, at de skrivende journalister forsøgte at råbe vagt i gevær overfor den redaktionelle ledelse, og Transparency Greenland havde advaret om holdbarheden i beskyldningerne.

I notatet forklarer ophavsmanden i øvrigt, hvorfor man ikke havde valgt at gå til de grønlandske medier, nemlig fordi ”der ikke findes en klassisk kritisk og dybdeborende presse”. Sandheden er imidlertid, at avisen Sermitsiaq tidligere har beskrevet sagen og konkluderede, at der ikke var noget at komme efter. Dokumentets validitet var efter alt at dømme blevet afvist, hvis man var gået til de grønlandske medier og viser, hvorfor dokumentet blev sendt/plantet hos netop TV2.

Múte B. Egede står ikke alene. Siumut har opfordret TV2 til at afsløre kilden, mens Atassut ønsker en undersøgelse, der kan fortælle, om udenlandske magter, politiske modstandere eller et af valgets store temaer – Greenland Minerals mineprojekt i Kvanefjeldet med uran som biprodukt i Sydgrønland – har forbindelse til bevidste misinformationer.

AG har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jørn Skov Nielsen, direktør i Greenland Minerals grønlandske datterselskab. Men til Berlingske Tidende siger den australsk-kinesiskejede virksomhed i et skriftligt svar at ”Greenland Minerals ikke er involveret i TV2-sagen”

Alvorligt

Sagen har den seneste tid også fået en række danske partier på banen, heriblandt Enhedslisten og SF, der til fagbladet Journalisten ikke lægger fingrene imellem. SF’s Grønlandsordfører Karsten Hønge opfordrer TV2 til at lægge deres kilde til den usande historie frem, da det handler om nationers forhold til hinanden.

- Vi skal simpelthen se, hvem der stå bag det her, så vi ser, hvad der er på spil. Både Danmark og Grønland er små nationer, og når vi står overfor store politiske eller økonomiske interesser, er det nødvendt at vide, hvilke interesser det er, siger Karsten Hønge, der mener, at politiet og eventuelt efterretningstjenesterne skal involveres for at skabe klarhed.

Det bliver i givet fald ikke med TV2’s hjælp, at kilden kommer frem i lyset, selv om navnet på rapportens ophavsmand ville kunne motivforklare en del og i det hele taget medvirke til at opklare den opsigtsvækkende sag.

- Vi tager sagen meget alvorligt. Vi har begået en kæmpefejl. Vi kvalitetssikrede ikke historien, inden vi bragte den. Det har jeg beklaget ved flere lejligheder, herunder personligt overfor Múte B. Egede. Men der bliver ikke tale om at bryde kildebeskyttelsen. Den kan ikke gradbøjes, siger Ulla Pors og henviser til, at TV2 tidligere vundet en sag om kildebeskyttelse ved Højesteret.

Lars Bennike, TV2’s seerredaktør, kommer næppe heller ikke et spadestik dybere i sin undersøgelse.

- Ledelsen står fast på, at de ikke vil udlevere kilden til mig. Jeg kommer til at koncentrere mig om, hvordan lignende fejl undgås i fremtiden, siger Lars Bennike, der ikke er klar over, om forhenværende nyhedsredaktør Ulla Østergaard er forpligtet til at deltage i undersøgelsen efter hendes TV2-exit og medvirke til afklaringen af den journalistiske skandalehistorie, der fortsat har flere uafklarede spørgsmål.

Men et er sikkert. Oprydningsarbejdet er ikke færdigt. Der venter et efterspil. Mute B. Egede har varslet, hvad der vil ske. Og på TV2 kan ledelsen heller ikke føle sig for sikker på, hvad fremtiden bringer fra egne rækker. Dokumentet, som TV2 modtog, er allerede sivet til andre medier.

Spørgsmålet er, hvor mange der kender kilden. Det gnaver. Det gør det også i Folketinget. Her spørger folketingsmedlem Jens Rohde nu kulturministeren, om hun vil oplyse, om der er medlemmer af direktionen på TV2, der har spillet en rolle eller haft kendskab til forløbet om de falske anklager mod Múte B. Egede.