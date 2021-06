Afsløring: TV 2 fik 11 siders dokument om Múte

Merete Lindstrøm Torsdag, 24. juni 2021 - 17:52

Berlingske afslører i en artikel torsdag, at et 11 siders langt dokument er kilden til den udokumenterede historie, som TV 2 bragte om den daværende oppositionsleder Múte B. Egede kort før valget til Inatisartut.

- Påstandene udspringer af et 11 sider langt hidtil ukendt dokument fra en kilde, der ikke lægger skjul på sit ønske om at skubbe til udfaldet af det grønlandske valg, skriver Berlingske.

LÆS OGSÅ: TV2 beklager artikel om Múte B. Egede

Múte B. Egede har set dokumentet men ved fortsat ikke, hvem kilden er.

- Det dokument, som Berlingske har fået, er et direkte forsøg på karaktermord af min person og et klart forsøg på at påvirke valget, siger han til Sermitsiaq.AG.

Grundigt dokument

Berlingske skriver, at det 11 siders dokument omfatter alvorlige og udokumenterede påstande mod Grønlands landsstyreformand Múte B. Egede om blandt andet »konkursrytteri«.

I Berlingske kan man blandt andet læse et afsnit fra dokumentet, hvor der står følgende:

"Mutes adfærd vil formentlig medføre enten øjeblikkelig afskedigelse som minister eller fremsættelse af et mistillidsvotum hvis det kom frem. Angående punkt 3, så er det formentligt kriminelt, hvis hans beslutninger, hvor han er inhabil, medfører, at køberen af hans virksomhed, kan profitere af Mutes beslutninger om at give tilskud til landbrugserhvervet (…)"

Múte B. Egede oplyser til Sermitsiaq.AG, at den seneste udvikling i sagen har fået den konsekvens, at han nu vil gøre alvor af sine overvejelser om at gå til pressenævnet, og at han vil forlange en advokatundersøgelse for at nå til bunds i sagen.

- Denne her sag bliver jo værre og værre. Vi har instanser, der er sat i verden for at forsvare vores demokrati, som må tage over nu, siger Múte B. Egede.

Økonomiske interesser i sagen

Han mener, at det velforberedte 11 siders dokument er tegn på at økonomiske eller magtmæssige interesser kan stå bag et forsøg på illegitim valgpåvirkning midt under den grønlandske valgkamp, skriver Berlingske.

LÆS OGSÅ: TV2 vil ikke afsløre kilde bag falsk historie

Et af valgets helt store emner var mineprojektet ved Kuannersuit, hvor Greenland Minerals milliardinvestering blev gjort til centrum i valgkampen, da både IA og Naleraq gjorde klart, at projektet ikke kunne fortsætte, hvis de kom til magten.

Berlingske har spurgt Greenland Minerals om deres rolle i sagen. De har i et skriftligt svar oplyst, at de ikke er involveret i TV 2-sagen, og at selskabet har en »generel politik om ikke at blande sig i politiske spørgsmål«.

Læs også om sagen i denne uges AG. Få adgang her: