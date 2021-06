TV2 vil ikke afsløre kilde bag falsk historie

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. juni 2021 - 13:58

Kort før valget til Inatsisartut skulle afgøres her i landet, kom danske TV2 med en regulær bombe under IA-formand Múte B. Egedes valgkamp.

Ifølge TV2 havde partiformanden undladt at erklære sig inhabil i to sager, som han havde personlige økonomiske interesser i under sin tid som naalakkersuisoq for råstoffer.

Historien var dog baseret på forkerte oplysninger, som TV2 havde fået fra en anonym kilde.

Ekstra Bladet har de seneste dage kunnet afsløre, at det ifølge mediets oplysninger var en redaktionschef, der pressede på for at få bragt historien.

Nyhedsdirektør i TV2, Ulla Pors, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at den pågældende redaktionschef begik fejl. Ulla Pors siger også, at hun har kendskab til kilden bag historien.

Ulla Pors vil dog ikke afsløre, hvem det drejer om:

- Det ønsker jeg ikke at sige. Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder, siger Ulla Pors til Ekstrabladet.

Hun understreger, at det er en dybt beklagelig sag for TV2.

Nyhedsdirektøren afviser desuden, at stationen skulle have haft nogen interesse i at påvirke valget i Grønland.