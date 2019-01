Randi: Honorarsag er dybt problematisk

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. januar 2019 - 07:51

- Det undrer os, at der ikke har været mere offentlighed i sagen, og at det skal være pressen, der graver denne mærkelige sag frem, siger Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG. Demokraternes formand Niels Thomsen holder ferie med sin familie, hvilket er forklaringen på, at det er Randi Vestergaard Evaldsen der udtaler sig på partiets vegne.

Bestyrelsesformanden Johannus Egholm Hansen fik i juli på en ekstraordinær generalforsamling og efter en beslutning taget af Doris J. Jensen, der var fungerende formand for Naalakkersuisut, hævet sit honorar fra 500.000 kroner til 750.000 kroner, hvilket er et rekordstort beløb, som ingen andre formænd modtager blandt de selvstyreejede virksomheder.

Svækker tilliden

Randi Vestergaard Evaldsen mener, at en sådan sag er dybt problematisk, fordi den på ingen måde øger befolkningens tillid til det politiske system.

- Hvorfor kunne beslutningen om at hæve honoraret ikke vente til, at alle medlemmer af Naalakkersuisut var involveret. Hvad var så hastende? Det er svært for os at se, lyder det fra demokraternes tidligere formand og henviser til, at det er samfundets penge, der er tale om.

- Vi kan ikke vide, om honorarets størrelse er berettiget eller ej. Det er imidlertid vigtigt, at der er åbenhed i den slags sager, siger Randi Vestergaard Evaldsen, der glæder sig til at få en ordentlig forklaring.

Departementschef Søren Hald Møller, Formandens Departement, har til Sermitsiaq.AG forklaret, at beslutninger i ferieperioder kan træffes af formanden eller den fungerende formand for Naalakkersuisut uden at det resulterer i et referat, som lægges ud på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Det eneste offentligt tilgængelige sted, hvor beslutningen omtales, er i et referat fra den ekstraordinære generalforsamling, som Kalaallit Airports har publiceret på hjemmesiden.

