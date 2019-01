Derfor blev honorarløft holdt skjult

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 16. januar 2019 - 14:51

Normalt offentliggøres et mødereferat, når medlemmerne af Naalakersuisut har holdt møde og truffet beslutninger. Mødereferaterne offentliggøres derefter på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Når der er ferieperioder og beslutninger derfor alene træffes af den fungerende formand for Naalakkersuisut laves der ikke et referat, som offentligheden kan få indsigt i.

Forsinket offentlighed

Det er forklaringen på, at sagen om det ekstraordinære store løft af bestyrelsesformandens honorar i Kalaallit Airports først popper op i offentlighedens bevidsthed et halvt år senere. Honoraret blev hævet fra 500.000 kroner til 750.000 kroner på en ekstraordinær generalforsamling i lufthavnsselskabet den 25. juli. Honoraret er rekordstort for bestyrelsesformænd i de selvstyreejede selskaber.

Årsagen til, at sagen bliver rejst og befolkningen kan diskutere det rimelige i beslutningen, skyldes en række paragraf 37 spørgsmål, som Pele Broberg, Partii Naleraq, har fremsendt til Naalakkersuisut.

Mangeårig tradition

- Sagen er behandlet i juli måned, hvor beslutninger i Naalakkersuisut efter en mangeårig tradition foretages som formandsbeslutninger på grund af ferieperiode, oplyser departementschef Søren Hald Møller, Formandens Departement, til Sermitsiaq.AG.

- Derudover gælder det tilsvarende for formandsbeslutninger, som træffes på andre tidspunkter i årets løb, at de ikke indgår i listen over mødereferater, uddyber Søren Hald Møller. Mødereferaterne kan offentligheden få indsigt i via dette link på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Fortrolighed

- Der træffes formandsbeslutninger i årets løb, bl.a. i ferie- og helligdagsperioderne og under en samling i Inatsisartut. Disse lægges ikke ud under "mødereferater" på vores hjemmeside. Men de distribueres internt i samme omfang som andet Naalakkersuisut-materiale, oplyser departementschefen, der understreger, at Naalakkersuisuts mødevirksomhed, herunder mødemateriale, i vidt omfang er underlagt fortrolighed.

Når andre selvstyreejede virksomheder holder generalforsamling – ordinært som ekstraordinært – fremgår informationen normalt via mødereferaterne. Eksempelvis omtaler mødereferatet den 14. juni en ekstraordinær generalforsamling i Air Greenland og en ordinær generalforsamling i Great Greenland.

Demokratisk problem

Pele Broberg, der sad som Naalakkersuisoq for Finanser i sommeren 2018, er overrasket over departementschefens forklaring.

- Som naalakkersuisoq har vi da ikke ferie. Denne politiske hemmeligholdelse stikker virkelig i øjnene og afspejler et demokratisk problem, fastslår Partii Naleraq-politikeren.

Samfundsforsker Birger Poppel fra Grønlands Universitet mener også, at det er dybt betænkeligt.

Forsker: Dybt betænkeligt

- Uanset om det har været hensigten i dette tilfælde, er alene muligheden for, at man kan skubbe beslutninger til tidspunkter, hvor man ikke kan samles i Naalakkersuisut, hvis man ikke ønsker al for megen offentlighed, dybt betænkeligt,, fastslår Birger Poppel over for Sermitsiaq.AG.