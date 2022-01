RAL sidder trygt på tronen

Thomas Munk Veirum Onsdag, 12. januar 2022 - 11:45

Demokraatits Jens-Frederik Nielsen har sendt en byge af kritiske spørgsmål om Royal Arctic Line (RAL) til Naalakkersuisut.

Han vil blandt andet vide, om Naalakkersuisut har planer om at liberalisere fragten over Atlanten til Grønland, hvor RAL ellers har monopol på søtransporten. Spørgsmålet var også oppe at vende sidste sommer. Her var det Færøerne, der ville have et opgør med monopolet, fordi RAL sejler til Færøerne, men de færøske rederier må ikke sejle til Grønland.

RAL skal dog ikke frygte konkurrence lige med det første, hvis Naalakkersuisuts svar står til troende:

Liberalisering ikke undersøgt i dybden

- Der foreligger ingen planer om at ophæve Royal Arctic Lines koncession. Spørgsmålet om liberalisering af søfragt til, fra og i Grønland er ikke undersøgt i dybden inden for nyere tid. Der er således heller ikke lavet beregninger herom, skriver naalakkersuisoq for infrastruktur, Mariane Paviasen (IA) til Jens-Frederik Nielsen.

Mariane Paviasen henviser i øvrigt til Transportkommissionens betænkning fra 2011:

- Spørgsmålet behandles meget overordnet og hvor det forsigtigt vurderes, at det ikke vil være samfundsøkonomisk rentabelt med mere end en udbyder af fragt, skriver hun i svaret.

Forsvarer stigning i gebyrer

Jens-Frederik Nielsen spørger også til RAL's priser, som ifølge politikeren er steget flere gange. Naalakkersuisoq oplyser, at RAL kun kan hæve priserne med Naalakkersuisuts godkendelse, men at det såkaldte olie- og valutatillæg er steget.

- Udsving i de globale oliepriser og valutakurser er udenfor både Naalakkersuisuts og Royal Arctic Lines kontrol, skriver Mariane Paviasen og fortsætter:

- Naalakkersuisut deler spørgers bekymring om stigende priser, men som nævnt ovenfor har hverken Naalakkersuisut eller Royal Arctic Line nogen påvirkning på olie- og valutapriserne.

Naalakkersuisoq kommer også med et forsvar for RAL's samsejlingsstruktur, som rederiet har indført i samarbejde med islandske Eimskip. Samsejlingen er tidligere blevet kritiseret for ikke komme erhvervslivet til gavn.

Konkret forventer Naalakkersuisut følgende positive effekter: