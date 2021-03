GE: Hvornår bliver RAL billigere?

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. marts 2021 - 11:46

Grønlands Erhverv har svært ved at se, at de mange intentioner bag det strategiske samarbejde med islandske Eimskip realiserer sig til fordel for kunderne. Tværtimod oplever GE’s medlemmer, at det blandt andet er blevet dyrere at få sin fragt til Grønland.

- Og specielt, hvis man har handlet i tillid til, at der skulle være store muligheder via ruttenettets andre havne, herunder Aarhus og Reykjavik, siger GE-direktør Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

Andre typer omkostninger

Han peger på, at RAL har meddelt, at man i forhold til prisudviklingen i samfundet har holdt et prisniveau, der ligger lige under dette.

- Men det opleves, at der løber andre typer af omkostninger på i form af eksempelvis investeringsbidrag, højere olietillæg med videre, siger Christian Keldsen på vegne af sine medlemsvirksomheder.

Han henleder opmærksomheden på, at RAL i sin tid har lovet besparelser og lavere rater, når det strategiske samarbejde med Eimskip blev søsat.

110 procent dyrere

- Det har vi ikke set endnu – snarere er oplevelsen det modsatte, fastslår GE-direktøren og henviser til beregninger, som nogle detailkæder har foretaget, og som viser, at det er op til 110 procent dyrere at sende fragt fra Island til Grønland end fra Aalborg til Grønland på trods af den kortere afstand. Og det er desuden dyrere at sende fragt fra Aarhus end fra Aalborg.

Ifølge GE-direktøren rejser det spørgsmålet om, hvorvidt RAL er kommet for tidlig i gang og om prissætningen er transparent nok og afspejler de faktiske omkostninger ved anløb af en given havn.

GE: RAL vender tingene på hovedet

Forleden meddelte RAL, at det var slut med at få fragtet gods fra eksempelvis USA på et RAL-fragtbrev fra start til slut, og Verner Hammeken oplyste til Sermitsiaq.AG, at der heri lå en række fordele til gavn for kunderne.

Den forklaring er at vende tingene på hovedet mener GE’s direktør.

- Det er tidligere blevet oplyst, at det blev nemmere at handle med Grønland, blandt andet med begrundelse i samarbejdet med Eimskip – både under VSA´en (samsejlingen, red.) og via det kommercielle samarbejde. Nu bruger man samme argumentation, men med omvendt fortegn om ophævelsen af den kommercielle del af samarbejdet, nemlig at det igen bliver nemmere, når man har sin transport på flere fragtbreve, og uden at der er et samarbejde med Eimskip, siger Christian Keldsen, der slår fast, at det ikke umiddelbart er nemmere eller billigere at skulle sende sine forsendelser på flere fragtbreve.

Forringelser

- Dette rammer i udgangspunktet ikke kunder, der sender deres fragt, som de plejer fra eksempelvis Aalborg til Grønland med RAL hele vejen. Men har man handlet i tillid til de muligheder, som RAL har markedsført, bliver man ramt, understreger GE-direktøren, der undrer sig over, at man markedsfører ændringerne som forbedringer, når der er tale om forringelser.

- Generelt kan man sige, at de mange intentioner i strategien ikke synes at realisere sig, lyder det opsummerende.