RAL frigør sig fra kunstig prisbinding

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. marts 2021 - 10:36

Royal Arctic Line har droppet et særligt samarbejde med Eimskip og varetager således ikke længere den indirekte besejling og transport mellem Grønland og følgende lande: USA, Canada, England, Færøerne, Holland og Norge.

- Indtil nu har det været muligt at booke gods fra ovennævnte lande via Eimskip og på et Royal Arctic Line fragtbrev, som dækkede hele destinationen. Dette medførte til tider udfordringer med skader, transittid, samt diverse omkostninger som Royal Arctic Line dækkede, oplyser Royal Arctic Line til sine kunder på rederiets hjemmeside.

- Fra den 1. marts 2021, vil det stadig være muligt at få transporteret gods fra og til de ovennævnte destinationer, dog uden om Royal Arctic Line. Det bliver derfor op til kunderne selv at vælge en mulighed for at få godset til Grønland, enten ved hjælp af en speditør eller via Eimskip, ligesom hvis det var fra hvilken anden destination ude i verden, oplyses det til kunderne.

Flere fragtbreve

Det forklares yderligere, at ”når gods ude fra Royal Arctic Lines netværk transiteres via Island, modtager Royal Arctic Line godset på et nyt fragtbrev med rederiets fragtbestemmelser og betingelser”.

LÆS OGSÅ: RAL: Handelsrute til USA åbner snart

Rederidirektør Verner Hammeken ridser fordelene op i seks punkter over for Sermitsiaq.AG:

Vi gør det lettere for kunderne direkte at arrangere transporterne nu

Fordi vi har hub-kapacitet via Reykjavik og for den sags skyld Aarhus, hvor andre rederier og speditører kan nå os

Vi undgår at skulle beskæftige os med ting, der ikke er vores ekspertise (flytning af containere på fjerne markeder i USA og det Europæiske fastland)

Vi undgår at skulle binde os til en kunstig prisbinding på de markeder som er kommercielle (fra USA til Reykjavik, fra kontinentet osv.).

Vi får stadig den koncessionsbaserede del af fragten til Grønland som altid

Alt i alt gøre det et lettere for kunden, mere effektivt for os og andre rederier, og dermed er det medvirkende til at gøre det let at handle med Grønland.

Over for kunderne oplyser det grønlandske rederi, at man arbejder på, ”at omkostninger, der har været forbundet med ovennævnte ruter, kan være med til at reducere søfragten mellem Grønland og Island”.

Rød linje styrkes

- Der arbejdes ligeledes på at styrke de havne der anløbes på den røde linje: Helsingborg, Aarhus, Torshavn og Reykjavik, således det derigennem bliver lettere at få gods til og fra Grønland. Dette kan lade sig gøre enten direkte fra de nævnte havne eller via det netværk som havnene er forbundet med via de agentaftaler, vi løbende indgår, lyder forklaringen på Royal Arctic Lines hjemmeside.