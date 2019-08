RAL: Handelsrute til USA åbner snart

redaktionen Mandag, 19. august 2019 - 17:44

Samhandlen med USA bliver lettere i de kommende måneder.

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line meddeler nemlig i en pressemeddelelse, at en ny rute til USA er på trapperne.

- En del af strategien for at gøre det lettere at handle med Grønland handler om etableringen af nye handelsruter. Her er der blandt andet planlagt en rute til USA, som efter planen vil åbne indenfor nogle få måneder, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Planen er, at ruten åbnes i februar næste år.

Royal Arctic Line havde mandag besøg fra statsminister Mette Frederiksen, hvor hun mødte administrerende direktør Verner Hammeken. Her drøftede de blandt andet, hvordan det i fremtiden kan blive lettere at handle med Grønland.

Rederiets vitale betydning

- Jeg tror, Mette Fredriksen fik et klart indtryk af RAL som både vital infrastruktur, men også som en virksomhed, der fremadrettet vil spille en rolle i styrkelsen af de handelsmæssige relationer. Dette vil også være et signal til USA om at Royal Arctic Line også ønsker at gøre det let at handle med USA, siger Verner Hammeken i pressemeddelelsen.



Det oplyses, at efter Verner Hammekens oplæg blev der tid til at besøge container-kajen, hvor Mette Fredriksen fik mulighed for at se et af RAL’s bygdeskibe. Der var ligeledes anledning til at hilse på en række medarbejdere, der stod klar til at hilse på statsministeren, inden hun gik ombord på bygdeskibet Ivalo Arctica.