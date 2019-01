Råstofdepartementet var advaret om indrejseforbud

Walter Turnowsky Tirsdag, 15. januar 2019 - 05:59

I det seneste nummer af avisen Sermitsiaq kritiserer departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm fra departementet for råstoffer det indrejseforbud for udlændinge fra Svalbard til Station Nord, som politiet nu håndhæver.

- Reglen om indrejseforbud er problematisk. Det er et kæmpe problem for Ironbark. Og endnu mere problematisk er det, at selskabet sidste forår hos danske myndigheder forgæves søgte om dispensation til to flyvninger med internationale investorer fra Svalbard til Station Nord i august 2018, siger han til avisen.

Høringssvar

Men rent faktisk har departementet for råstoffer været advaret om problemet siden december 2015. Her afgav Politiet i Grønland nemlig et svar i forbindelse med høringen om lige netop Ironbark-projektet.

- I den forbindelse skal det bemærkes, at en eventuel indrejse til projektområdet fra udlandet, af mig forudsættes at ske fra et land indenfor Schengen-området, idet indrejse fra et land udenfor Schengen-området kun kan ske via en godkendt lufthavn eller havn, skrev politimester Bjørn Tegner Bay i sit høringssvar, der kan findes å Naalakkersuisuts hjemmeside.

Problemet opstår fordi Svalbard ikke ligger indenfor Schengen-området. Og Station Nord er ikke en godkendt lufthavn. Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem 26 europæiske lande, der har afskaffet den indbyrdes paskontrol, men til gengæld har aftalt fælles regler paskontrol, hvis man indrejser fra områder udefra.

Flyvninger er ulovlige

Ironbark havde sidste sommer søgt om en dispensation fra den regel, men fik et afslag.

Chefpolitiinspektør ved Grønlands Politi, Svend Foldager fortæller til Sermitsiaq, at flyvninger fra Svalbard til Station Nord ganske enkelt er ulovlige. Turen kan i stedet for gå via Constable Pynt, hvor Grønlands Politi kan foretage den nødvendige paskontrol. Dog er den rute betydeligt længere og ligeledes meget dyrere.

Ikke desto mindre er der foregået flyvninger med blandt andre internationale forskere til Station Nord siden 2015.

- En del af forklaringen kan være, at man ikke har været opmærksom på reglerne og hvor meget, der er blevet fløjet. Vi er nu blevet opmærksomme på reglerne og er derfor nødt til at foretage os noget, siger Svend Foldager til Sermitsiaq.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, men har er på ferie.

