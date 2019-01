International forskning i Grønland truet af nye regler

Walter Turnowsky Onsdag, 09. januar 2019 - 11:45

Villum Research Station placeret ved Station Nord er nu i realiteten lukket for udenlandske forskere. Det er en konsekvens af, at de ikke længere kan flyve direkte til Station Nord, men skal indrejse via Constabel Pynt ved Ittoqqortoormiit, hvor der er politi tilstede.

- Det er katastrofalt, siger professor Henrik Skov fra Aarhus Universitet, der er leder af Villum Research Station.

Hidtil har de udenlandske forske kunne indrejse direkte til Station Nord på en dispensation. Men per 1. januar er den praksis ændret.

For dyrt at flyve via Constable Pynt

Turen er gået via Svalbard, hvilket er både den hurtigste og den billigste måde at komme dertil. En flyvning via Svalbard koster 125.000 kroner. Skal turen gå op ad østkysten, så bliver prisen 500.000 kroner. Og den prisforskel betyder, at de flyvninger i realiteten ikke kan gennemføres.

- Det betyder, at Villum Research Station lige nu i realiteten er lukket for udenlandske forskere. Det er alvorligt, for det tager tid at gøre sådan en forskningsstation kendt. For det enkelte forskningshold tager det desuden to til tre år fra man får ideen til et projekt og indtil man har rejst midlerne og kan tage af sted, siger Henrik Skov.

Håber på midlertidig løsning

Så selvom det skulle lykkes at finde løsning, så forskerne fremover igen kan flyve direkte til Station Nord, så risikerer man at skulle starte forfra med at lokke internationale forskere til stationen. Som det er lige nu, er eneste vej til forskningsstationen ved at komme med på en af forsvarets flyvninger. Og selvom forsvaret er velvilligt indstillet, så er det helt afhængig af, at der er plads. Og det kan man ikke basere dyre internationale forskningsprojekter på.

Henrik Skov forklarer, at han nu har sendt et forslag til en midlertidig løsning gældende for 2019 til Rigspolitiet.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke på forhånd blev orienteret om dette, så vi kunne have bidraget med forslag til en løsning, siger han.

Nu kan han blot håbe på, at den midlertidige løsning bliver godtaget og at tiden så kan bruges på at finde en langsigtet løsning. Sker det ikke, så er der planlagte internationale forskningsprojekter, som Villum Research Station ikke kan deltage i.

IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen har rejst spørgsmålet overfor justitsminister Søren Papa Poulsen (K).

Villum Research Station ejes af Selvstyret og drives af Aarhus Universitet. Stationen blev åbnet i 2014.