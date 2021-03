Qimussersui-arrangør indsætter døgnvagter

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 16. marts 2021 - 11:45

Overfodring af slædehunde og hunde der dør formentlig efter indtagelse af rottegift. Det er sådanne skandaler, som tidligere er overgået Avannaata Qimussersua-løb.

For at undgå lignende sager opererer årets arrangører, Qimussersaq 71 fra Ilulissat med en vagtordning, så hundene ikke bliver mishandlet.

- For at undgå uheldige episoder med hunde bemander vi hundespandssteder med vagter døgnet rundt. Der vil være 12-timers skift for vagterne, og vi har sat to mand som ansvarlige. Vi prioriterer vagtordningen, og vi vil fra foreningen også være behjælpelige ved at holde vagt, siger Lisa Marie Rasmussen, der er sekretær i Qimussersaq 71 og koordinator for årets hundeslædeløb.

Vagtordninger vigtige

Ambassadør for Avannaata Qimussersua, Doris J. Jensen og ambassadør for Inughuit Qimussersuat, Mikissuk Thomassen, opfordrer til koordinerede vagtordninger i det kommende hundeslædeløb for at undgå overfodring af hunde og anden hundemishandling.

De to ambassadører opfordrer til, at hundene bliver passet ekstra på i Ilulissat, da Avannaata Qimussersua er med til at promovere Grønlands kultur og dermed tiltrækker turister.

- Vores kultur med hundeslædeløb er med til at forstærke ønsket om at holde slædehunde og opretholde slædekulturen, og passe godt på hundene, lyder de fra de to ambassadører.

- Vi er yderst opmærksomme på at sætte vagter ind. Vi har allerede forberedt de kommende hundesteder. Og vagterne kan have fuldt overblik over hundene, så der holdes øje med ubudne gæster alle dage, hvor løbene kører, forklarer Lisa Marie Rasmussen.

Avannaata Qimussersui for børn afvikles den 23. marts, mens voksnes Avannaata Qimussersui med deltagelse fra vestkysten og Qaanaaq afvikles den 27. marts.