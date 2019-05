Opfordring: Hav vagter døgnet rundt under Avannaata Qimussersua

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 04. maj 2019 - 11:43

Ukendte personer, der overfordrer andres slædehunde. En hund, der er død, formentlig efter at have indtaget rottegift. Og diskvalificering af en vinder. Det er de skandaler, der er kommet i kølvandet på dette års Avannaata Qimussersua.

Senest var der en ukendt person, der havde overfordret en slædekusks hunde omkring en uge før løbet fandt sted. Det skrev KNR den 1. maj.

Vagter døgnet rundt

Det får Doris J. Jensen til tasterne. Hun mener, at der bør etableres vagtordning under det årlige hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua, for at undgå lignende episoder fremover.

- Jeg hepper med når Avannaata Qimussusersua bliver afviklet, og det er forfærdeligt at høre, at der er nogen, der prøver at skade hundene. Derfor mener jeg, at man bør have vagter døgnet rundt, så Avannaata Qimussersua kan afvikles på den sikreste måde, skriver Doris J. Jensen.

800 færre hunde per år

Ifølge de seneste undersøgelser lavet af Qimmeq Projekt, er der 800 færre slædehunde hvert år. I dag er der omkring 15.000 slædehunde i Nord- og Østgrønland, hvilket er 50 procent færre end for 20 år siden.

- Aldrig har det været vigtigere at beskytte hundene og sikre slædehundens fremtid nu, lyder det fra Doris J. Jensen. Hun vil derfor arbejde for at give politisk støtte for at bevare hunden og kulturen af slæden.

Hun opfordrer Grønland forening for slædeslædekuske, KNQK, til at have fokus på bevaring og kontrol af hundene fremadrettet.