Vagter til hunde er arrangørernes ansvar

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 05. maj 2019 - 08:27

Uheldige episoder der skete før og under den traditionsrige hundeslædevæddeløb, Avannaata Qimussersua, er kommet frem de seneste par uger.

Vinderen fik frataget sin titel efter det kom frem, at han på grund af usigtbarhed havde taget en genvej under løbet. En hund døde af rottegift. Og senest har vinderen fortalt til KNR, at hans hunde blev overfodret omkring en uges tid før løbet, så det blev svært at træne dem.

Vagter til hundene

Under den årlige hundeslædevæddeløb er der flere hunde til stede i byen på samme tid. Fra flere sider er der opfordringer til at holde kontrol med hundene, under den en uge lange træf, der årligt sker i Nordgrønland.

Sermitsiaq.AG har spurgt Grønlands forening for hundeslædekuske, KNQK, om det vil følge opfordringen.

- KNQK står ikke for arrangering af Avannaata Qimussersua, det er byen selv, der arrangerer løbet. Og det er, og altid har været, arrangørerne, der skal holde vagt og kontrollere, at der ikke er nogen der skader hundene på nogen måde, siger Hansiaraq Zeeb, sekretær i KNQK.

Generalforsamling

Han fremhæver, at arrangørerne har fået besked på at lave en vagtordning for hundene, så der er nogen der holder øje med dem en hel døgn før løbet.

- Men nu finder vi det i bestyrelsen nødvendigt, at gøre vores regler mere tydelige. Vi vil tydeliggøre vores regler herom når bestyrelsen holder generalforsamling næste gang, siger Hansiaraq Zeeb.

Hansiaraq Zeeb oplyser, at der er næste ordinære generalforsamling til oktober.