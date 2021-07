Qeqqata: Alt for mange børn ryger

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 19. juli 2021 - 07:44

- Skal vi videreføre dette til vores efterkommere? Står der på plakaten, hvor man kan se en voksen og et barn med en cigaret.

En rapport viser, at antallet af rygere blandt 7.-8. klasse stiger fra 5% til 30% når de overgår til 9. – 10. klasse.

- Jeg synes det er ærgerligt, at man nærmest anser det som normalt og acceptabelt, at teenagere i den alder starter med at ryge. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg bliver ked af det, når jeg ser teenagere, der er begyndt at ryge. Det er sørgeligt, når vores kærestes helbred bliver nedbrudt af tobakken, siger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S).

Synlighed af tobak skal reduceres

Kommunen vil reducere synlighed af rygning over for børn i hele kommunen. Voksne skal ikke længere ryge, mens børnene ser på. Borgmesteren mener nemlig, at voksne og forældre er rollemodeller for de små.

- Jeg håber, at vi i fællesskab vil opnå at blive den kommune med færrest antal rygere, hvor vi ikke kun tænker på vores eget helbred, men også vægter vores børns helbred. Forestil jer følelsen af stolthed, hvis vi bliver kendt i Grønland som kommunen med færrest antal rygere. Jeg inviterer jer venligst til et samarbejde om at opnå dette, afslutter Malik Berthelsen (S).

Kampagneplakater er ikke nok

Kampagneplakater er hængt op rundt omkring i byer og bygder for at reducere synlig rygning over for børn. Men kommunen stopper ikke ved kampagnen. Fra 1. maj 2022 indføer kommunen rygeforbud.

- Der vil være forbud mod rygninger under arbejde for alle kommunale virksomheder, inklusive daginstitutioner, skoler, alderdomshjem, plejepersonale, vejarbejdere og ansatte inden for administration. Kampagneplakaterne skal gøre borgerne opmærksom på deres rygning blandt børn, siger Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Qeqqata Kommunia bestilte en ny sundhedsundersøgelse blandt skoleelever hos det internationale forskningssamarbejde (HBSC) i 2020 efter en undersøgelse om skolebørn i 2018, hvor det kom frem at hver tiende barn har røget hash.