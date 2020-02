Kommune vil bekæmpe druk blandt unge

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 25. februar 2020 - 15:05

Det er lykkedes Island at nedbringe forbruget af alkohol blandt landets unge borgere, og nu er Qeqqata Kommunia klar til at lave lignende tiltag i kommunen.

Det fremgår af dagsordenen forud for kommunalbestyrelsesmødet, der finder sted på torsdag.

Den tværgående arbejdsgruppe vedrørende implementering af islandske erfaringer har undersøgt to mulige samarbejdsmodeller i forhold til at benytte den islandske forebyggelsesmodel.

To muligheder

Det er enten at indgå samarbejde med Planet Youth i Island, der vil kræve 2,1 millioner kroner over fem år eller samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa, som vil koste kommunen omkring 500.000 kroner i over tre år.

- Den tværgående arbejdsgruppe vil anbefale, at kommunen arbejder videre med samarbejdet med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-undersøgelsen (den grønlandske skolebørnsundersøgelse), skriver administrationen.

Billigere løsning

Administrationens vurdering er ligeledes, at med samarbejdet med Center for Folkesundhed og Paarisa vil kommunen kunne arbejde med en model, der ligger sig tæt op ad den islandske model med dataindsamling, workshops, igangsættelse af forebyggelsesindsatser og opfølgning.

- Forskellen er, at denne løsning er langt billigere samtidig med, at vi støtter opbygningen af evidensbaseret forskning inden for forebyggelse og sundhed i Grønland, fremgår det.

Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at kommunen skal starte et samarbejde med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-undersøgelsen indtil foreløbig 2022.